El operativo tuvo lugar en la zona de El Naranjo, en jurisdicción de Rosario de la Frontera, cuando los uniformados inspeccionaron un Chevrolet Onix en el que viajaban el hombre y una mujer de 37 años. Según trascendió, durante la entrevista inicial los ocupantes ofrecieron explicaciones que despertaron sospechas, ya que manifestaron haber recorrido distintos puntos turísticos, aunque no llevaban equipaje acorde al supuesto itinerario.

Ante las inconsistencias, los gendarmes profundizaron la revisión del vehículo y detectaron irregularidades en el sector del tablero, que presentaba signos de haber sido manipulado recientemente. Allí encontraron 44 paquetes ocultos que contenían cocaína, con un peso total de 34,121 kilogramos. La droga estaba identificada con la denominación “Delfín”.

La investigación es encabezada por el fiscal federal Eduardo Villalba, quien imputó a ambos detenidos por el delito de transporte de estupefacientes en calidad de coautores. La causa quedó a cargo de la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, que formalizó la imputación y autorizó distintas medidas de prueba, entre ellas el análisis de los teléfonos celulares secuestrados.

Durante la audiencia, la mujer aseguró no tener vinculación con la droga y se declaró ajena a los hechos. Por su parte, el empleado municipal sostuvo que fue contratado para realizar el traslado y buscó desligar a su pareja de cualquier responsabilidad.

La causa continúa en etapa de investigación mientras los acusados permanecen a disposición de la Justicia Federal.