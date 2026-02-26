Luego de que el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) diera a conocer las zonas oficiales para la temporada 2026 del Torneo Federal A. El esquema, junto con su conformación, serán aprobadas en la reunión que mantendrán los clubes el próximo lunes 2 ó martes 3 de Marzo, en sede y horario a confirmar.

Ese día que se determine, también se sorteará el fixture y se pondrá a consideración el formato del torneo. También quedará ratificada la fecha de inicio, inicialmente pactada para el domingo 22 de Marzo.

Tal como se preveía y se venía manejando desde fines del año pasado, cuando se conocieron los descensos de Sportivo Gutiérrez de Mendoza y Estudiantes de San Luis, más el ascenso a la Primera Nacional de Ciudad Bolívar, que casi con seguridad Deportivo Rincón cambiaría de zona, al equipo neuquino se adosó Cipolletti.

Los dos representantes regionales estarán en la zona 3, junto a equipos de Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba, donde se agruparon 9 equipos y no 10 como fue en 2025.

Confirmados los 37 equipos luego del cierre del Torneo Regional Federal Amateur 2025, el mapa quedó más complejo que la edición anterior y ahí se especuló con este cambio. Finalmente fue ratificado que el Albinegro y el León del norte neuquino compartirán grupo con Costa Brava de General Pico (La Pampa), Huracán Las Heras (Mendoza), San Martín de Mendoza, Juventud Unida Universitario de San Luis, Argentino de Monte Maíz (Córdoba), Atenas de Río Cuarto (Córdoba) y el reciente ascendido FADEP (Fundación Amigos del Deporte) de Russell, departamento de Maipú de Mendoza, que le ganó la polémica final de las zonas Cuyo y Patagonia a La Amistad de Cipolletti.

Las otras Zonas

En la 1 quedaron Sportivo Belgrano, Gimnasia de Concepción del Uruguay, 9 de Julio de Rafaela, El Linqueño, Atlético Escobar, Gimnasia de Chivilcoy, Independiente de Chivilcoy, Sportivo Las Parejas, Defensores de Villa Ramallo y Douglas Haig.

En la 2 serán de la partida Juventud Antoniana, Tucumán Central, Mitre de Posadas, Sarmiento La Banda, San Martín de Formosa, Sol de América de Formosa, Defensores de Puerto Vilelas, Boca Unidos y Sarmiento de Resistencia.

En la 3, Sol de Mayo de Viedma, Olimpo y Villa Mitre de Bahía Blanca, Alvarado y Kimberley de Mar del Plata, Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi, Santamarina de Tandil, los chubutenses de Germinal de Rawson y Guillermo Brown de Puerto Madryn.