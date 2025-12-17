Desde el Parque Nacional Lanín emitieron un alerta en San Martín de los Andes ante el avistamiento continuo del huemul conocido como "Newenche", un ejemplar macho de casi dos años que se encuentra en proceso de dispersión. El animal, que forma parte de una especie en peligro de extinción, sigue su desplazamiento en busca de un nuevo territorio, poniendo en marcha un operativo de contención en la zona de la Cascada, el Callejón de Bello y los barrios de Alihuen Bajo y Alto.

Las autoridades piden a los vecinos de las áreas cercanas al recorrido del huemul que tomen precauciones adicionales. Se solicita reducir la velocidad de circulación, atar a los perros dentro de las viviendas o en espacios cerrados, y no transitar con mascotas en las zonas mencionadas, para evitar cualquier incidente con el animal. Además, se recomienda respetar las señalizaciones instaladas en el área y no acercarse al huemul.

En búsqueda de su propio territorio

"Newenche", cuyo nombre proviene de la lengua mapuche, recorrió ya casi 100 kilómetros. El ejemplar, que proviene de la Reserva Ecológica de Huilo Huilo en Chile, está equipado con un dispositivo de rastreo que permite a los expertos seguir su trayecto y monitorear su bienestar. Según especialistas, el huemul está en un proceso de dispersión característico de su especie, ya que al alcanzar la adultez sexual, el macho alfa suele desplazar a los ejemplares más jóvenes.

"Este comportamiento es típico de los huemules machos cuando alcanzan la madurez, ya que buscan establecer su propio territorio y formar su propia familia", explicó un biólogo de la región. La situación es de particular relevancia, ya que se estima que solo quedan alrededor de 1500 ejemplares de huemul en todo el mundo, lo que convierte a cada uno de ellos en un valioso indicador de la salud del ecosistema andino-patagónico.

Operativo de contención y seguridad

El huemul fue avistado en zonas cercanas a la Cascada, donde se desplegó un operativo de contención para garantizar la seguridad tanto del animal como de los vecinos. Las autoridades piden a la población que, en caso de avistamiento, mantenga la distancia y no intente acercarse al animal. Además, se solicita no tratar de tocar o correr al huemul, ya que esto puede generar situaciones peligrosas para ambas partes. En caso de cualquier incidente, se insta a contactar a un guardaparque o a las fuerzas de seguridad presentes en la zona.

Una especie en peligro de extinción

El huemul es una de las especies más emblemáticas de la región andino-patagónica, y su presencia en San Martín de los Andes pone de relieve la importancia de la conservación de la fauna local. La especie, que habita los bosques y montañas de Chile y Argentina, se encuentra en grave peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat y la caza furtiva. Cada avistamiento y cada desplazamiento de un huemul como "Newenche" es monitoreado cuidadosamente por los expertos, ya que su presencia es un indicio vital de la salud ambiental de la región.

Las autoridades realizaron un llamado a la colaboración de todos los ciudadanos para garantizar el bienestar de este ejemplar y, en última instancia, la conservación de la especie. Se insta a la comunidad a respetar las normas de seguridad y a seguir las indicaciones de los profesionales y agentes de seguridad para evitar posibles inconvenientes.