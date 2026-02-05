La tranquilidad habitual de MasterChef Celebrity se vio sacudida por un fuerte cruce entre Chino Leunis e Ian Lucas, dos de los participantes que hasta el momento no habían protagonizado conflictos visibles. El episodio ocurrió durante una de las grabaciones más recientes y generó un clima de tensión que promete trasladarse a la pantalla del reality de Telefe, conducido por Wanda Nara.

Según se contó en Intrusos, el malestar entre Chino Leunis e Ian Lucas no es nuevo y viene acumulándose desde hace varias jornadas. Fue Paula Varela quien reveló detalles internos del conflicto: “Lo que me dicen de la producción es que la cosa viene picante entre los dos. A Ian Lucas le vienen diciendo ‘el Chino Leunis habla mal de vos’”.

La panelista explicó que el origen del enojo tendría que ver con los distintos perfiles dentro del programa. “Son dos perfiles distintos, los que ya son de la tele les molesta que tomen protagonismo los otros, los nuevos”, afirmó Paula Varela, y sumó que Chino Leunis habría manifestado su queja ante la producción por los días de grabación y ciertas decisiones del juego.

El punto de quiebre se dio durante un desafío con beneficio. Ian Lucas logró ganar la ventaja y, en ese momento, se habría escuchado al Chino Leunis lanzar un comentario que encendió todo: “Siempre gana él”. Aunque la escena ocurrió fuera del foco principal, los micrófonos abiertos dejaron en evidencia la queja.

De acuerdo al relato, Ian Lucas escuchó el comentario y su reacción fue inmediata. “La cara se transforma porque lo escucha”, contaron desde producción. Incluso, otro participante intentó bajarle los decibeles a la situación y le aconsejó: “No te calentés, no te dejés calentar”.

Sin embargo, la tensión siguió creciendo. “Dicen que Ian Lucas dijo ‘me tiene hinchado las pelotas’”, relató Paula Varela. Cuando le entregaron la medalla del beneficio, todos aplaudieron menos Chino Leunis, un gesto que no pasó desapercibido para nadie en el estudio.

El conflicto tuvo una última escena fuera de cámaras. Chino Leunis había invitado a varios compañeros a un asado en su casa, pero hubo una ausencia que habló por sí sola. “El único que no fue porque estaba caliente fue Ian Lucas”, cerraron en Intrusos, dejando abierta la incógnita sobre qué se verá finalmente al aire.