El intendente de Cipolletti Rodrigo Buteler informó que, tras una investigación en redes sociales, la Secretaría de Fiscalización Municipal junto a la Brigada de Apoyo Motorizada (BMA) de la Policía de Río Negro realizaron un operativo en Venezuela al 1300. Allí se incautó una importante cantidad de pirotecnia que se comercializaba de manera clandestina.

Los responsables del lugar enfrentarán sanciones de hasta $5 millones de pesos por la venta y promoción ilegal de estos productos, incluso a través de redes sociales y estados de WhatsApp. El material secuestrado será destruido, como lo establece la ordenanza de “Pirotecnia Cero” que rige en Cipolletti.

En estas fiestas la Provincia recordó que está vigente la Ley 5.761, que prohíbe el uso de pirotecnia de estruendo en todo el territorio. La medida busca proteger a la comunidad, cuidar el ambiente y resguardar la salud y el bienestar de personas y animales, especialmente afectados por los ruidos intensos.

Para reforzar los controles durante las fiestas, se llevó a cabo una reunión operativa con la participación de Milton Almendra (Director General de Prevención, Seguridad y Orden Público), Fernando Casas (Subsecretario de Articulación de Políticas) y Gladys Dell (Jefa Regional I). El objetivo: coordinar acciones y garantizar celebraciones más seguras e inclusivas.

El operativo en Cipolletti marca un precedente fuerte en el Alto Valle: pirotecnia cero, multas millonarias y controles reforzados. Río Negro apuesta por unas fiestas sin estruendos, más responsables y conscientes, donde la seguridad y el bienestar de todos, personas, animales y ambiente, sean prioridad.

¿Qué está prohibido?

Cohetes, bombas de estruendo, petardos, y cualquier otro elemento pirotécnico que produzca sonido fuerte.

¿Qué está permitido?

Pirotecnia lumínica (sin ruido).

Artefactos para emergencias (señales náuticas, etc.).