Un despacho del Senado de la Nación se incendió este martes y generó preocupación dentro del edificio legislativo, aunque no se registraron personas heridas. La oficina afectada pertenece a la senadora Andrea Cristina, representante del PRO por la provincia de Chubut.

Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado por una pava eléctrica que quedó enchufada en el interior del despacho. El incidente provocó daños materiales en el sector, pero fue controlado sin que el fuego se propagara a otras áreas del Senado.

Tras detectarse el incendio, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y se llevaron adelante tareas de control y revisión en el área afectada para evitar riesgos adicionales. El rápido accionar permitió contener la situación y evitar consecuencias mayores dentro del edificio legislativo.

Las autoridades continúan evaluando las causas del siniestro y el alcance de los daños, mientras se avanza con las inspecciones técnicas correspondientes.

El episodio se produjo en una jornada habitual de actividad parlamentaria, lo que generó preocupación momentánea entre el personal y los funcionarios presentes, aunque la situación fue rápidamente normalizada