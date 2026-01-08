Durante el mes de septiembre de 2025, la Municipalidad de Neuquén inauguró el tradicional Mirador Balcón del Valle, con nuevas instalaciones, luminarias y espacios recreativos. La finalización se dio durante el mes del aniversario de la ciudad, cuando quedó totalmente disponible como un nuevo punto de encuentro para que los neuquinos disfruten.

Actualmente, a un poco más de tres meses de su inauguración, el espacio volvió a ser blanco de vandalización. El mismo ya había sido dañado en octubre, a días de su habilitación.

Quienes fueron en estos días de enero, nuevamente se encontraron con que las luminarias están rotas, tiradas en el piso, arrancadas, mostrando una imagen totalmente indignante para quienes utilizan el espacio para hacer deporte o alejarse del ruido de la ciudad.

Las luces decorativas iluminaban el camino que llevaba hacia una de las mejores atracciones del Parque Norte, una hamaca con vista a todo el Alto Valle. Ahora han quedado destruidas sin los focos, que aparentemente han sido robados junto con los cables.

Cabe destacar que hay cámaras colocadas en la zona, por lo cual resta conocer si las autoridades analizarán esas imágenes para ir tras los responsables y que el hecho no quede impune.

No es la primera vez que se vandalizan estas instalaciones, como tampoco es la primera vez que se denuncia un hecho de inseguridad en la zona. Durante la noche suele haber poca presencia de visitantes y aprovechan el momento para delinquir o dañar los espacios.

Se solicita a los vecinos que cuiden las instalaciones de los espacios públicos y que si ven algun hecho vandálico lo denuncien en la comisaría.