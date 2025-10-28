El Balcón del Valle, uno de los principales puntos de recreación de la ciudad de Neuquén, fue vandalizado a pocas semanas de ser inaugurado. Los faroles que adornan este hermoso espacio, ubicado en el barrio Alta Barda, fueron destruidos. Según informó el móvil de La Mañana es de la Primera por AM550, los focos de los faroles fueron arrancados y el plástico que los recubre también fue dañado, dejando la luminaria en un estado deplorable.

Este incidente no solo impacta la infraestructura del lugar, sino que también afecta la función recreativa y familiar del Balcón del Valle. El espacio, ubicado en el barrio Alta Barda, es de acceso libre y gratuito, siendo utilizado habitualmente por residentes y turistas que eligen este punto panorámico para disfrutar de las vistas de la ciudad y de la región. Con áreas destinadas a la actividad física y el esparcimiento, el Balcón del Valle se ha convertido en un lugar clave para la comunidad.

Inaugurado en el marco del 121° aniversario de Neuquén, el Balcón del Valle fue objeto de una importante inversión pública, superior a los 462 millones de pesos. Esta inversión permitió mejorar la infraestructura del espacio, generar nuevos puntos de interés y fortalecer su atractivo como sitio turístico y recreativo.

La destrucción de los faroles es, por tanto, un golpe a esos esfuerzos, afectando la seguridad y la accesibilidad del lugar, especialmente en horas nocturnas.