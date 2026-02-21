Neuquén y Mendoza dieron este viernes un nuevo paso en el fortalecimiento de su vínculo institucional, tras una reunión encabezada por el gobernador neuquino Rolando Figueroa y su par mendocino Alfredo Cornejo. El encuentro se desarrolló en la capital neuquina y tuvo como eje la definición de prioridades comunes para impulsar el desarrollo regional.

Uno de los puntos centrales del diálogo fue la necesidad de articular gestiones ante el gobierno nacional para avanzar con obras de infraestructura vial pendientes. Figueroa remarcó la importancia de completar la repavimentación de cerca de 80 kilómetros, una demanda clave para mejorar la conectividad y la integración entre ambas provincias.

La agenda también incluyó un intercambio sobre políticas de seguridad, donde Neuquén manifestó su interés en tomar como referencia la experiencia mendocina en herramientas como laboratorios de ADN, criminología, registros de armas y sistemas de bases de datos integradas. El objetivo es optimizar la prevención del delito y fortalecer las investigaciones judiciales mediante un intercambio de información confiable.

En materia turística, los mandatarios analizaron el crecimiento del turismo gastronómico y las oportunidades vinculadas al enoturismo, el agroturismo y las bodegas. Coincidieron en la posibilidad de diseñar acciones conjuntas que permitan posicionar a Neuquén y Mendoza como destinos complementarios dentro del mapa turístico nacional e internacional.

Otro de los temas abordados fue la situación de los pasos fronterizos y la necesidad de mejorar tanto la infraestructura como la gestión para agilizar el tránsito, el comercio y el turismo. En ese marco, se puso el foco en el estado de la Ruta Nacional 40, cuyos tramos inconclusos en territorio mendocino impactan directamente en la integración regional.

Finalmente, ambos gobernadores coincidieron en profundizar el trabajo conjunto para acompañar el desarrollo del norte de Vaca Muerta. La planificación coordinada y la mirada regional fueron señaladas como ejes fundamentales para sostener el crecimiento productivo y económico de esa zona estratégica.

Punto por punto: los temas abodados en la reunión