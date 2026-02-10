Una investigación de varios meses terminó por desnudar un circuito ilegal de marihuana que funcionaba desde una chacra rural hasta kioscos de venta al menudeo en dos ciudades del Alto Valle. El operativo permitió desmantelar una plantación de gran escala en Campo Grande y cerrar puntos de comercialización en Sargento Vidal y en General Roca, que dejó al descubierto una red que producía, acopiaba y vendía droga de manera sistemática y planificada.

Todo comenzó con una denuncia anónimaa la línea gratuita 0800-DROGAS del Gobierno de Río Negro, que activó las alarmas y puso en marcha una pesquisa silenciosa. Con el correr de las semanas, los investigadores lograron confirmar que en una zona de chacras de Campo Grande, en el extremo oeste del Alto Valle, no solo se cultivaba marihuana, sino que ese era el corazón del negocio. Las tareas de campo y el uso de tecnología como drones permitieron verificar la presencia de una plantación en pleno desarrollo, lejos de cualquier improvisación.

Cuando se concretaron los allanamientos, esta mañana, el panorama fue contundente. En el predio rural se encontraron más de 70 plantas de cannabis sativa, algunas de ellas con alturas que superaban ampliamente a una persona adulta. La plantación llevaba varios meses de crecimiento, tenía sistema de riego propio y un nivel de frondosidad que dejaba en claro que el objetivo no era el consumo personal, sino la producción sostenida.

Pero el circuito no terminaba ahí. En una vivienda dentro de la misma chacra se hallaron plantas ya cortadas, colgadas y en proceso de secado. Ese lugar funcionaba como etapa intermedia: allí la marihuana era preparada para luego ser fraccionada, embalada y distribuida. En otras palabras, el paso previo antes de salir a la calle.

En paralelo, los investigadores avanzaron sobre dos viviendas que funcionaban como kioscos. Una estaba ubicada en Sargento Vidal y la otra en General Roca. En esos domicilios se secuestraron envoltorios listos para la venta, balanzas de precisión, teléfonos celulares y una suma millonaria de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares. Elementos que terminan de cerrar el mapa de una red aceitada y activa.

Como consecuencia del procedimiento, dos hombres mayores de edad quedaron imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes. De acuerdo con la investigación del personal de la División Toxicomanía, ambos están directamente vinculados a las viviendas allanadas y al esquema de producción y venta. La causa sigue en manos de la Justicia Federal, que ahora deberá avanzar sobre el análisis del material secuestrado y la responsabilidad penal de los involucrados.