El último parte del Parque Nacional Los Alerces por el avance del fuego en la región

Desde la conducción del Parque Nacional Los Alerces emitieron un comunicado oficial en las últimas horas a propósito del estado de los incendios que se registran hace días en una buena parte de la región patagónica de nuestro país.



“Se sostiene la estrategia interinstitucional y se refuerzan los ataques aprovechando la ventana meteorológica. Este jueves, en el marco de un frente frío con baja intensidad de viento, se continúa realizando ataques reforzados a los focos de incendios activos en sectores clave”, expresaron desde el PN.



Además agregaron: “Ayer llegó al Parque Nacional, por tercera vez durante el incendio, el presidente de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, acompañado por el vicepresidente, Pablo Ciocchini, quienes mantuvieron distintas reuniones a lo largo del día. Durante la jornada del miércoles se desarrolló un operativo para transportar por vía aérea a 60 brigadistas para el combate del fuego en el sector de Lago Hito-Laguna Chica, una zona de difícil acceso por tierra. También se continúan destinando recursos con prioridad en los sectores Punta Mattos-Bahía Rosales y Bahía Toro-Brazo Norte del Lago Futalaufquen”.



Y concluyeron: “Para el día de hoy se planificó el desarrollo del combate en las zonas Norte y Centro del Parque Nacional, con la movilización de 252 personas en el operativo, en un trabajo conjunto entre organismos nacionales y provinciales, donde participan un total de 293 personas”.



