Ya están abiertas las inscripciones del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta, para el ciclo lectivo 2026 con una propuesta educativa pensada para acompañar el crecimiento sostenido del sector energético.

La iniciativa apunta a cubrir una demanda cada vez más visible de técnicos capacitados para el desarrollo de Vaca Muerta.

La oferta es de seis cursos gratuitos más una capacitación específica en seguridad operativa. La institución fue creada por la propia industria energética con un enfoque claramente orientado a la práctica, la seguridad y la excelencia operativa.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 21 de febrero a través del sitio web del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta.

Requisitos y modalidad

Los interesados deberán contar con estudios secundarios completos o con el ciclo básico común aprobado, además de habilidades digitales básicas y conectividad para participar de las instancias virtuales que complementan la cursada presencial.

La propuesta académica incluye cursos de operador en perforación, fractura, instrumentos, producción, mantenimiento mecánico y mantenimiento eléctrico, además del curso de seguridad operativa en yacimiento.

Cada capacitación tiene una duración de cuatro meses y se organiza en turnos de tarde y noche. El inicio de clases está previsto de manera escalonada entre marzo y mayo, según el curso elegido.

Además se destaca que los estudiantes recibirán certificados que acreditan competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria, con aval del Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén. Esto da la posibilidad de mejorar el perfil del egresado y otorgarle la posibilidad de insertarse laboralmente con mayor facilidad.

Las clases se dictarán en el Polo Tecnológico de Neuquén, un espacio de más de 2.600 metros cuadrados equipado con simuladores, laboratorios y talleres especialmente diseñados para replicar condiciones reales del upstream. A esto se suma el pozo escuela ubicado en Río Neuquén, donde los estudiantes podrán entrenarse de forma práctica.