Un frente frío inesperado modificó de forma abrupta el escenario climático en la región cordillerana de Río Negro. Este martes, El Bolsón amaneció con sus cumbres cubiertas de nieve, ofreciendo una postal invernal poco frecuente en pleno verano y sorprendiendo tanto a residentes como a turistas.

Luego de varias semanas marcadas por altas temperaturas, sequía y alertas por riesgo de incendios, un sistema frontal proveniente del océano Pacífico provocó un marcado descenso térmico en el norte de la Patagonia. Las temperaturas cayeron por debajo de los cero grados en zonas altas, permitiendo la caída de nieve en sectores como el cerro Piltriquitrón y áreas de montaña cercanas a la localidad.

El fenómeno se produjo tras un fin de semana en el que las máximas alcanzaron los 30 grados, valores inusuales para la región andina de Río Negro. Este contraste térmico responde a la ola de calor que afectó gran parte de la Patagonia norte y que fue abruptamente interrumpida por el ingreso de aire frío y húmedo.

Si bien las nevadas estivales no son completamente excepcionales en las altas cumbres, su intensidad y el momento del año generan un fuerte impacto visual y climático. Las imágenes del Piltriquitrón cubierto de blanco se viralizaron rápidamente, reforzando la idea de que la Patagonia desafía cualquier calendario estacional.

Desde los organismos de Protección Civil y Vialidad Nacional se solicitó extremar las precauciones, especialmente para quienes circulan por rutas de montaña. La Ruta Nacional 40, que conecta El Bolsón con Bariloche, presenta sectores con calzada húmeda y baja adherencia debido a las lluvias persistentes en zonas bajas y al descenso de temperatura.

En cuanto a las actividades al aire libre, se recomendó a senderistas y montañistas consultar previamente el estado de los refugios, ya que en alta montaña la visibilidad puede verse reducida por el viento y la nubosidad. El uso de cadenas no es obligatorio en zonas asfaltadas bajas, aunque se aconseja circular con precaución en accesos a cerros.

Según el pronóstico, el sistema frontal comenzará a retirarse hacia el jueves, dando paso a jornadas más estables y despejadas. No obstante, se prevén temperaturas mínimas inferiores al promedio histórico para febrero, manteniendo un escenario atípico para esta época del año en la Comarca Andina.