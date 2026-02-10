Las autoridades venezolanas trasladaron al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa a su residencia en Maracaibo para cumplir arresto domiciliario, tras ser detenido nuevamente por supuestamente incumplir las condiciones de una excarcelación que duró unas horas, indicó su hijo. El hombre de 61 años es un cercano aliado de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Fue excarcelado el domingo tras nueve meses detenido bajo acusaciones de conspiración. Tras su liberación, visitó a familiares de presos políticos, recorrió Caracas en una caravana motorizada, gritó consignas y exigió nuevas elecciones. Poco antes de la madrugada, fue detenido nuevamente. La fiscalía argumentó que violó su libertad condicional y solicitó casa por cárcel.

"Está en mi casa en Maracaibo", escribió su hijo Ramón Guanipa en la cuenta del dirigente en la red social X. "Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos". Guanipa agradeció igualmente las gestiones del gobierno estadounidense "por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos".

El preso político vuelve a prisión en momentos que se espera que la Asamblea Nacional apruebe una amnistía general impulsada por la encargada interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

Fuentes: afp/efe

