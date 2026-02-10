¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 10 de Febrero, Neuquén, Argentina
Gastronomía neuquina

Caviahue Cocina al Fuego vuelve a encender la cordillera con sabores patagónicos y música en vivo

El próximo 15 de febrero, el Anfiteatro de Caviahue será escenario de una nueva edición de Caviahue Cocina, el encuentro gastronómico que celebra la cocina patagónica, el trabajo colectivo y el espíritu comunitario de la cordillera neuquina.

Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Martes, 10 de febrero de 2026 a las 15:17
El próximo 15 de febrero, el Anfiteatro de Caviahue será escenario de una nueva edición de "Caviahue Cocina", el encuentro gastronómico que celebra la cocina patagónica, el trabajo colectivo y el espíritu comunitario de la cordillera neuquina. La jornada comenzará a las 13 horas y se extenderá durante toda la tarde y la noche, en el marco de los festejos de carnaval, con una propuesta abierta tanto a residentes como a visitantes.

Bajo el lema "Caviahue Cocina al Fuego", el evento ofrecerá una experiencia donde se combinan gastronomía, música y encuentro en un entorno natural único. Habrá stands gastronómicos con propuestas dulces y saladas, barra de tragos, cervezas artesanales y un fuerte protagonismo del fuego como técnica ancestral de cocción, elemento central de la identidad culinaria patagónica.

La propuesta se completa con música en vivo, bandas invitadas y DJ, generando un clima festivo que se extenderá hasta las 2 de la mañana, sumando celebración y cultura a la experiencia gastronómica.

La iniciativa es impulsada por un colectivo de trabajadores del sector gastronómico local, que desde la pasión por la cocina y el territorio busca poner en valor los sabores regionales, las técnicas tradicionales y fortalecer el trabajo colectivo. En cada edición, cocineros y emprendedores se reúnen para preparar platos que destacan los productos patagónicos, el uso del fuego y la identidad propia de la cordillera, consolidando al evento como un espacio de encuentro comunitario.

Esta tercera edición reafirma a Caviahue Cocina como un clásico del verano cordillerano, donde la comida, la música y la cultura local se encuentran alrededor del fuego. Podes encontrar más información en Instagram: @caviahuecocina.

