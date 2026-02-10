El próximo 15 de febrero, el Anfiteatro de Caviahue será escenario de una nueva edición de "Caviahue Cocina", el encuentro gastronómico que celebra la cocina patagónica, el trabajo colectivo y el espíritu comunitario de la cordillera neuquina. La jornada comenzará a las 13 horas y se extenderá durante toda la tarde y la noche, en el marco de los festejos de carnaval, con una propuesta abierta tanto a residentes como a visitantes.

Bajo el lema "Caviahue Cocina al Fuego", el evento ofrecerá una experiencia donde se combinan gastronomía, música y encuentro en un entorno natural único. Habrá stands gastronómicos con propuestas dulces y saladas, barra de tragos, cervezas artesanales y un fuerte protagonismo del fuego como técnica ancestral de cocción, elemento central de la identidad culinaria patagónica.

La propuesta se completa con música en vivo, bandas invitadas y DJ, generando un clima festivo que se extenderá hasta las 2 de la mañana, sumando celebración y cultura a la experiencia gastronómica.

La iniciativa es impulsada por un colectivo de trabajadores del sector gastronómico local, que desde la pasión por la cocina y el territorio busca poner en valor los sabores regionales, las técnicas tradicionales y fortalecer el trabajo colectivo. En cada edición, cocineros y emprendedores se reúnen para preparar platos que destacan los productos patagónicos, el uso del fuego y la identidad propia de la cordillera, consolidando al evento como un espacio de encuentro comunitario.

Esta tercera edición reafirma a Caviahue Cocina como un clásico del verano cordillerano, donde la comida, la música y la cultura local se encuentran alrededor del fuego. Podes encontrar más información en Instagram: @caviahuecocina.