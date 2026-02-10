Luego de un sinfín de idas y vueltas en las negociaciones, la AFA decidió que se quedará con los derechos de televisación del ascenso para transmitir los partidos por streaming. Esto marca el fin de la posesión de Torneos y Competencias (TyC) como poseedor de la televisación de los encuentros luego de que la casa madre del fútbol argentino y la empresa no llegaran a un acuerdo.

A días del inicio de la temporada 2026 de la Primera Nacional, que se retrasó por esta cuestión, la duda quedó despejada y las transmisiones quedarán bajo la órbita de AFA, que otorgará a cada club de esta categoría 65 millones de pesos mensuales por sobre los 54 millones que percibieron el año pasado. La determinación fue comunicada a los dirigentes y a los departamentos de prensa de los clubes poco después de la reunión de Comité Ejecutivo del día de hoy.

De esta manera, las categorías del ascenso tendrán su transmisión a través de la plataforma LPF Play, que ya funcional como streaming de la Liga Profesional. En ese mismo sitio se transmiten los torneos de la LPF Proyección (campeonato de Reserva) y el de fútbol femenino. A su vez, también se puede encontrar contenido de las categorías juveniles, programas especiales, entrevistas y resúmenes. El primer mes será de manera gratuita, mientras que luego los usuarios deberán suscribirse para que comenzar con la monetización.

Cómo será el esquema de pago para las distintas divisiones

La AFA se hará cargo de la distribución del dinero para los clubes mientras la aplicación se monetiza. Estos serán los valores mensuales que la casa madre del fútbol argentino girará para cada institución.