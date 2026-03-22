A menos de un mes del inicio de los trabajos, la construcción del Salón de Actividades Físicas (SAF) en el barrio Melipal comienza a mostrar sus primeros avances concretos y se perfila como una de las obras clave dentro del esquema de desarrollo urbano impulsado por la Municipalidad de Neuquén.

El proyecto forma parte del plan de “mini ciudades deportivas” promovido por la gestión del intendente Mariano Gaido, una política que apunta a descentralizar la infraestructura y garantizar el acceso equitativo a espacios deportivos de calidad en distintos sectores de la ciudad.

Ubicado en la intersección de las calles Arroyo Hualcupén y Rayén, en el oeste neuquino, el nuevo SAF busca consolidarse como un nodo de cercanía que integre a vecinos y vecinas de la zona, en un contexto de crecimiento sostenido del área. La obra se suma a una red ya existente de espacios similares en barrios como Confluencia, Parque Industrial, San Lorenzo y Z1, lo que configura un entramado territorial orientado a acercar oportunidades y promover la inclusión a través del deporte.

El edificio en construcción contempla un gimnasio cubierto de 1.500 metros cuadrados, con canchas destinadas a vóley y básquet, además de vestuarios, salas para profesores, oficinas administrativas y gradas con capacidad para 500 personas. Esta infraestructura permitirá no solo el desarrollo de actividades recreativas, sino también la realización de competencias y eventos.

En paralelo, el proyecto incluye la mejora de la pista de patín y de la cancha de fútbol ya existentes en el predio, con el objetivo de integrar distintas disciplinas en un mismo espacio y fomentar su uso durante todo el año. La inversión destinada asciende a 4.100 millones de pesos y el plazo estimado de ejecución es de doce meses. Actualmente, las tareas se concentran en el movimiento de suelo, el cerramiento del predio y la instalación del obrador, etapas iniciales que marcan el ritmo de avance de la obra.

Desde el área de Infraestructura y Planificación Urbana, su titular, Alejandro Nicola, destacó que los trabajos avanzan conforme a los plazos previstos y subrayó la importancia de este tipo de proyectos para fortalecer la red deportiva de la ciudad. En esa línea, remarcó que se trata de una política sostenida que busca garantizar igualdad de oportunidades mediante la presencia de infraestructura en todos los barrios.

El impacto, según señalaron desde el municipio, trasciende lo estrictamente deportivo. La intervención apunta también a revalorizar el espacio público, generar nuevas dinámicas comunitarias y acompañar el crecimiento urbano con equipamiento acorde a la demanda.

Por su parte, el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, puso el acento en la dimensión social del proyecto, especialmente en relación con las infancias y juventudes. Destacó que contar con espacios de estas características cerca de los hogares facilita el acceso al deporte, promueve hábitos saludables y fortalece los vínculos comunitarios.

Además, sostuvo que este tipo de iniciativas cumplen un rol clave en la inclusión, al ofrecer propuestas abiertas y accesibles que funcionan como espacios de contención y desarrollo personal.

En ese marco, el SAF de Melipal se proyecta no solo como una obra de infraestructura, sino como una pieza central dentro de una estrategia más amplia que busca construir una ciudad más integrada, con igualdad de oportunidades y mayor presencia del Estado en el territorio.