Por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River se enfrenta a Estudiantes de Rio Cuarto por el Grupo B desde las 17.45hs. el Millonario viene de dos triunfo en fila en el inicio de la era Coudet, y buscará consolidar su momento contra un goleado elenco Cordobés.

Con Arbitraje de Nazareno Arasa, River va por su tercera victoria en fila en el torneo, en la tercera presentación de Eduardo Coudet como DT, que se acomodó como quinto del grupo B con 17 puntos, y escala en la tabla anual. En sus últimas presentaciones le ganó a Banfield, Huracán y Sarmiento.

La única duda del DT Millonario pasa por el medio campo; mantendría a Kendry Páez en el 11, o caso contrario jugará Joaquín Fleitas, quien cumplió siempre que le tocó entrar. El resto, sería el mismo 11 que ganó en Parque Patricios y El Monumental.

Por el lado del equipo de Rio Cuarto, el inicio fue poco alentador en su retorno a primera. Se quedó sin DT post derrota ante Belgrano, y hoy dirige las riendas del plantel Iván Delfino, que inició de caída ante Racing por 2-0. Apenas acumula un triunfo y un empate, en 10 partidos. Está último en el Grupo y en la tabla de promedios con apenas 4 unidades.

Teniendo en cuenta el cotejo de hoy, los dirigentes del “León del Imperio” decidieron jugar con una tribuna para neutrales, que tendrá un costo de 80 mil pesos popular. La idea de la dirigencia es recaudar ante uno de los grandes, en un su propio estadio con capacidad para 12 mil personas.

EL enfrentamiento tiene apenas 2 cotejos oficiales entre sí; en 1984 jugaron en el nacional con empate 2-2 en Córdoba, y posteriormente triunfo de River en la vuelta por 3-2.

Probable formaciones:

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Gabriel Alanís y Ramón Ábila. DT: Gerardo Acuña.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Joaquín Freitas, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Datos del Partido:

Hora: 17.45.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Antonio Cantini.