Viernes 02 de Enero
Guerra narco

Amenazas narco: allanaron una casa y encontraron cocaína lista para la venta

La Policía hizo un allanamiento en Cinco Saltos por amenazas y encontraorn  cocaína lista para la venta. La investigación expuso la feroz disputa narco por las disputa por territorio entre las bandas.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Viernes, 02 de enero de 2026 a las 15:49
Los policías encontraron cinco dosis de cocaína listas para ser vendidas al menudeo

Un allanamiento en Cinco Saltos dejó al descubierto lo que muchos vecinos sospechaban: detrás de una denuncia por amenazas se esconde una trama más oscura, vinculada a la comercialización de cocaína y a la disputa territorial entre bandas narco. El procedimiento terminó con el secuestro de una moto y cinco envoltorios con polvo blanco, listos para circular en las calles con un costo  en el mercado de 150 mil pesos.

La tarde del 1 de enero, cerca de las 19.30, los efectivos de la Comisaría 43° irrumpieron en un domicilio de este de la ciuda. Lo que parecía un operativo por daños y amenazas calificadas se transformó en un hallazgo que desnuda la verdadera raíz del conflicto: la droga como moneda de poder. La moto 110cc, con plásticos faltantes es un símbolo de la precariedad con la que se mueven quienes disputan cada esquina para vender droga o el vehículo desde dodne aprietan con disparos en sus casas a quienes desafían su poder.

Durante el allanamiento se encontraron cinco envoltorios de nylon con polvo blanco. No estaban escondidos en un rincón olvidado, sino listos para la venta, preparados para alimentar un circuito de comercialización informal y al menudeo. La Fiscalía Federal intervino de inmediato y dispuso el secuestro bajo la Ley 23.737, lo hallado es el núcleo de una investigación que apunta a la comercialización de estupefacientes.

Además, la denuncia original por amenazas no puede leerse como un hecho aislado. Las intimidaciones y los daños forman parte de la misma lógica: la violencia como herramienta para marcar territorio. En este caso, la disputa entre bandas narco se traduce en amenazas cruzadas, golpes bajos y un clima de tensión que los vecinos sienten cada día.

 

