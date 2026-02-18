La ciudad registró un balance altamente positivo tras el último fin de semana largo, con un promedio del 70% de ocupación hotelera y una intensa agenda de actividades turísticas, culturales y gastronómicas que convocaron tanto a vecinos como a visitantes.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, destacó el movimiento que se vivió en la ciudad y remarcó el impacto de las propuestas organizadas durante esos días. “Empezamos un fin de semana fantástico, tuvimos muy buena ocupación. Promediamos el 70% durante el fin de semana largo, así que realmente fue muy importante la asistencia de gente que vino a la ciudad a visitarnos”.

El movimiento turístico estuvo acompañado además por festejos de carnaval, actividades gratuitas en distintos puntos de la ciudad, acciones de promoción junto a agencias de viajes y propuestas recreativas al aire libre, como flotadas, que registraron una alta participación.

“Con todos los eventos que había, estuvo todo lleno. Los puntos de promoción turística con las agencias funcionaron muy bien, vendieron todas las plazas que tenían disponibles”, detalló Cayol.

En la misma línea, subrayó que el funcionamiento de los servicios turísticos municipales durante el fin de semana fueron todos planificados. “Tuvimos lleno Hiroki, llenos los buses turísticos y el punto de impulso con agencias que fue el sábado a las 14 funcionó muy bien, con ocupación plena”.

El secretario explicó que el municipio había previsto un importante despliegue, teniendo en cuenta que se trataba de uno de los últimos fines de semana antes del inicio del ciclo lectivo. “Se habían preparado muchas actividades, sobre todo porque veníamos de cerrar la Fiesta de la Confluencia y nos quedaba este fin de semana largo en el que había que hacer un impulso importante para que la gente venga a visitar la ciudad, y funcionó muy bien”, afirmó.

Finalmente, Cayol destacó la articulación entre el sector público y privado para potenciar la oferta turística. “A todas las actividades organizadas desde el municipio se sumaron las que hicieron los privados, lo que terminó de consolidar un fin de semana espectacular en términos turísticos para la ciudad”.