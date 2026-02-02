Desde afuera, casas comunes, microtráfico en el interior

Viviendas ubicadas en barrios de Rincón de los Sauces, Cutral Co y la ciudad de Neuquén quedaron en el centro de investigaciones por presunta venta de estupefacientes. Los procedimientos, ordenados por la Justicia y ejecutados por divisiones de Antinarcóticos, revelaron escenas de fraccionamiento y almacenamiento de droga en entornos residenciales.

Los operativos se realizaron de manera coordinada y derivaron en detenciones, secuestro de sustancias y una gran cantidad de elementos vinculados a la comercialización.

Investigaciones de la Dirección Antinarcóticos derivaron en allanamientos simultáneos en Rincón de los Sauces, Cutral Co y la ciudad de Neuquén. Los procedimientos, ordenados por la Justicia, expusieron puntos de fraccionamiento y venta de estupefacientes en zonas residenciales.

Las causas se iniciaron con tareas de seguimiento y también con información aportada por vecinos de manera anónima.

“Esto es para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan caminar tranquilos en la calle, y recuperar los espacios verdes. La demanda es creciente, y para ellos es plata fácil, es una salida laboral rápida, y así contaminan a nuestros jóvenes, que usan aplicaciones como Telegram”, destacó el comisario.

Rincón de los Sauces: dosis listas para la venta

En un domicilio de Rincón, el personal policial encontró cocaína ya fraccionada y preparada para su distribución. Durante el allanamiento secuestraron más de un centenar de dosis, balanzas de precisión, una suma millonaria de dinero en efectivo, teléfonos celulares, una computadora portátil, dispositivos de cobro electrónico, municiones de distintos calibres, una cámara de vigilancia y un vehículo.

Tres personas —dos hombres y una mujer— quedaron detenidas y la vivienda fue clausurada por disposición judicial.

El comisario inspector Luis Casal, coordinador operativo de la División Antinarcóticos, describió en diálogo con Pancho Casado, por AM550, lo que hallaron al ingresar:

“En el allanamiento en la vivienda encontramos un panorama asombroso: en el comedor cocina estaban dosificando la sustancia como si nada, preparando la droga para la venta, y en la vivienda también vivían menores de edad”, dijo el comisario.

Resultados

Personas detenidas: 3 (dos hombres de 40 años y una mujer)

Droga secuestrada: 101 dosis de cocaína preparadas para la venta

Dinero en efectivo: cerca de $5.500.000

Elementos secuestrados: 2 balanzas de precisión, 9 teléfonos celulares, 1 computadora portátil, 3 dispositivos de cobro electrónico (posnet), 1 cámara de vigilancia, cartuchos de distintos calibres, 1 camioneta Ford EcoSport.

Medida judicial: prisión preventiva por cuatro meses y clausura del domicilio

Cutral Co: cocaína, dinero y teléfonos

En Cutral Co, otros procedimientos permitieron secuestrar dosis de cocaína, cocaína en piedra, dinero en efectivo, balanzas digitales y teléfonos celulares presuntamente utilizados en la actividad. Las personas involucradas quedaron vinculadas a la causa y a disposición de la Justicia.

Las investigaciones en esta localidad se apoyaron en tareas de vigilancia y recolección de información realizadas por las divisiones especializadas.

Resultados

Personas notificadas e investigadas: 2 (28 y 29 años)

Droga secuestrada: 143 dosis de cocaína, aproximadamente 50 gramos de cocaína en piedra

Dinero en efectivo: $350.000

Elementos secuestrados: 1 balanza de precisión, teléfonos celulares

Neuquén capital: dos puntos de venta a pocas cuadras

En la capital neuquina, los efectivos allanaron dos domicilios señalados como bocas de expendio, en el barrio . En uno de ellos, en el sector Atahualpa, en el oeste de la ciudad, secuestraron cocaína fraccionada para la venta, balanza digital, dinero en efectivo, celulares y dispositivos electrónicos de cobro.

Cocaína y cannabis sativa

Balanza digital y recortes de nylon

Teléfonos celulares y una notebook

Más de $300.000 en efectivo

Dos armas de fuego tipo revólver y más de 180 municiones

En el otro procedimiento del barrio Hi.Be.Pa también encontraron armas de fuego de distintos calibres y municiones, un elemento que agravó la situación de las personas investigadas. Ambos puntos están ubicados a unas ocho cuadras de distancia entre sí.

Personas notificadas y detenidas: dos personas (una pareja de 28 y 29 años)

Droga secuestrada: 149 gramos de cocaína fraccionada para la venta

Otros elementos secuestrados: Balanza digital, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un dispositivo de cobro electrónico.

Denuncias que activaron las investigaciones

Parte de las causas se inició con información aportada de manera anónima por vecinos y reportes realizados a través de la aplicación Neuquén Te Cuida, que permitió reforzar líneas investigativas ya en curso.

“Las app son una ayuda para ratificar las investigaciones que realizamos”, señaló Casal sobre el rol de esos avisos en el avance de los expedientes.El avance del narcomenudeo en los barrios

Los operativos dejaron al descubierto la circulación de droga a pequeña escala en zonas donde viven familias y transitan jóvenes a diario. Las fiscalías continúan con las actuaciones judiciales para determinar responsabilidades y avanzar sobre otras posibles conexiones.

“En total, en todos los allanamientos de este fin de semana, secuestramos 345 gramos de cocaína, que se vende entre 25 mil pesos el gramo”, puntualizó.

Con las detenciones, los secuestros y la clausura de domicilios, la investigación sigue abierta mientras se analizan los elementos incautados.