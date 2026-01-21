Pulmarí, el paraíso neuquino sobre el que se vendieron lotes de manera ilegal

En los últimos días explotó un escándalo de tierras en la provincia del Neuquén. Es que se conoció que en el paraíso patagónico de Pulmarí, un área ubicada en el departamento de Aluminé y conformada por lagos, árboles y pastizales, se vendieron lotes cuyos beneficiarios fueron políticos de gestiones anteriores de la jurisdicción norpatagónica de nuestro país.



De acuerdo a la información que pudo recopilar MejorInformado, la región natural de Pulmarí tiene más de 100.000 hectáreas que no pueden ser vendidas y tampoco tener ningún tipo de concesión, ya que lo propio está prohibido por Ley Nacional número 23.612.



A través de dicha normativa se creó en el año 1.988 la Corporación Interestadual Pulmarí, un organismo que tiene participación tanto del Estado nacional como de la Provincia, por ese motivo el nombre que lleva.



De acuerdo a lo que indica su página oficial, el objetivo de la entidad es administrar y desarrollar el área por intermedio de la explotación de los recursos naturales bajo el control de las actividades productivas (entre ellas agroforestales, ganaderas, mineras, industriales y turísticas).



Más allá de que las tierras no pueden ser negociadas, hay alrededor de 20 familias que cuentan con permisos de actividades agropecuarias, principalmente pastoreo de animales. Algo que también se conoce como veranada, que hace alusión a las pasturas para el engorde de las especies.



Sin embargo, cinco de las 23 familias en cuestión hicieron oídos sordos a la normativa vigente y vendieron lotes de manera ilegal. Entre los beneficiarios hay algunos políticos de gestiones anteriores en Neuquén. Las familias que fueron identificadas por la Justicia y que habrían vendido lotes de forma ilegal son Romero, Casciano, Cuiñas, Fernández y Guzmán.



Guillermo Coco (exministro de Energía y Servicios Públicos durante el mandato de Jorge Sapag), Carlos Martínez (expresidente de Petrolsur Energía S.A.), Manuel Cuiñas (empresario del sector hidrocarburífero) son algunos de los nombres que trascendieron en las últimas horas y que se habrían beneficiado de los terrenos.



MejorInformado pudo comunicarse con el presidente de la Corporación Interestadual Pulmarí, Daniel Salazar, para conocer los detalles de cómo comenzó este escándalo de tierras en el paraíso patagónico y la situación judicial actual.



“Empezamos hace dos años a trabajar en la Cuenca de Ñorquinco porque recibimos una nota de la Zonal Pehuenches que nuclea trabajadores mapuches. Nos pidieron que desde la Corporación pusiéramos el ojo por la contaminación y venta ilegal de tierras. Pedimos a Recursos Hídricos que intervenga y se manifestó que había un grado de contaminación y construcciones en zonas rojas, lo cual está prohibido por la Ley de Bosques. Profundizamos nuestros trabajo, tratamos de darle un corte a las construcciones que estaban queriendo hacer y levantamos estructuras. Estamos cumpliendo con la ley, es lo que nos ampara. Está tajantemente prohibida la venta de tierras. Esto no es en particular contra nadie, pero los que hicieron algo ilegal deberán afrontarlo en la Justicia”, expresó Salazar en primer lugar.



“El directorio del organismo decidió por unanimidad ir a la Justicia y monitorear que no haya nuevas construcciones”, agregó en el mismo sentido.



Además, el funcionario manifestó: “Tenemos que decir que cinco familias vendieron terrenos y hoy dicen representar una comisión que quieren hacer de 150 personas. El 90% de ese número no son del lugar, muchos pasan fines de semana solamente. El que vendió tiene su casa en la zona, cuando nosotros cortamos la luz fue porque estaban compartiendo energía eléctrica. Hay funcionarios y petroleros que compraron lotes”.



Consultado por cómo continuará este proceso en el ámbito judicial respondió: “Vamos a profundizar esto en la Justicia y ella dirá cómo llevará el tema. Somos los que administramos las tierras y por eso vamos a seguir monitoreando. Tenemos la responsabilidad de custodiar estos lotes que son públicos”.



“Tanto el Gobierno nacional como el provincial son parte de Pulmarí, también las comunidades mapuches que me respaldan. Dicen estar contentos con el trabajo que se está llevando a cabo”, cerró Daniel Salazar.



El escándalo por venta ilegal de tierras en un paraíso neuquino que involucra exfuncionarios y empresarios todavía tiene mucha tela para cortar y en los próximos días podrían conocerse los nombres de más figuras involucradas, más allá del proceso judicial que ya dio comienzo.



