La senadora nacional por Neuquén, Julieta Corroza remarcó la importancia de que, por primera vez, el frente de La Neuquinidad tenga representación en el Senado de la Nación. En esa línea, explicó que la decisión de conformar un monobloque responde a la necesidad de mantener autonomía política y defender los intereses de la Provincia por encima de cualquier alineamiento nacional.



“Siempre digo que el único límite que tengo para votar una ley es el mapa de la provincia del Neuquén”, afirmó, y agregó que cada decisión legislativa debe contemplar “su impacto directo en la vida de los neuquinos, sin resignar el diálogo ni el trabajo conjunto”.



Al referirse al inicio de su tarea legislativa, Corroza señaló que coincide con un período de sesiones extraordinarias cargado de proyectos relevantes, entre ellos la reforma laboral, la previsional y la penal; entre otras. En ese contexto, sostuvo que el foco está puesto en el análisis profundo y responsable de cada iniciativa, siempre pensando en cómo afecta a Neuquén y a los neuquinos. En particular, destacó el trabajo articulado con el Gobierno provincial, y adelantó que se reunirá con los ministros del área para abordar cada tema: “Mantuve reuniones con el ministro y el secretario de Trabajo, que a su vez se reunieron con gremios, entendiendo el rol estratégico que cumplen los trabajadores del sector petrolero y de la construcción en Neuquén”.



“Neuquén tiene muchos trabajadores vinculados al petróleo y eso no es menor. Todo lo que la Provincia aporta al país viene de la mano de esos trabajadores, por eso necesitamos trabajarlo seriamente”, expresó. Además, reconoció que se trata de su primera experiencia como legisladora electa y aseguró que encara esta etapa con responsabilidad, estudio y trabajo en equipo, con el objetivo de estar a la altura de la representación que Neuquén necesita en el Congreso.



Finalmente, la senadora destacó el trabajo coordinado con la Cámara de Diputados y confirmó que trabajará de manera conjunta con la diputada nacional Karina Maureira, con un objetivo claro: defender La Neuquinidad. “Representar a cada neuquino en el Senado es un honor. Es traer un pedacito de Neuquén a esta casa que representa a todas las provincias”, concluyó.