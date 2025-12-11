“No llegamos acá para que las cosas sigan como están”, aseveró Julieta Corroza al asumir -en diciembre de 2023- la conducción del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres de Neuquén; y, tal como lo acredita el balance, cumplió con la palabra empeñada. Los resultados reflejan nítidamente los logros de la gestión.



“Me siento muy orgullosa de ser parte de un gobierno que se ocupa de la gente, pero que por sobre todas las cosas tiene mucho amor por Neuquén”, subrayó -en su momento- la flamante senadora, respecto de la gestión que conduce el gobernador Rolando Figueroa. Y, tal como lo hizo a lo largo de esos dos años, volvió a destacar el esfuerzo “para que cada vez más personas conquisten derechos”.



Extenso en virtud de los detalles, el Informe de Gestión 2024-2025 de la cartera ministerial a la que se hizo mención, destaca los avances, programas y resultados que se lograron a partir del trabajo, las inversiones y las premisas como la administración transparente de los recursos del Estado, la equidad territorial, la inclusión y la participación ciudadana.



Cuando asumió Corroza, las empresas y organismos que componían el Ministerio venían de la gestión anterior con unos 980 agentes de planta política en total, cifra que redujo a 380 (de las cuales sólo 100 fueron de planta política pura y el resto de planta permanente). También había 89 camionetas alquiladas, cifra que redujo a nueve, en sintonía plena con la decisión de eliminar los gastos innecesarios del Estado y reforzar las partidas destinadas a servicios a la población.



“En un contexto social desafiante, reafirmamos el rol estratégico del Estado para garantizar derechos y acompañar a quienes más lo necesitan”, sostuvo Corroza.



Empresas estatales: desarrollo productivo y territorial



Las empresas públicas CORFONE, ECyDENSE y Artesanías Neuquinas tuvieron un rol destacado:



CORFONE avanzó en obras estratégicas, entregó viviendas, ejecutó infraestructura comunitaria y prepara la puesta en marcha de la planta de pellets que permitirá calefaccionar 3.000 hogares.



ECyDENSE gestionó más de 140 eventos en el Ruca Che, Duam y Domuyo, fortaleciendo la agenda cultural, deportiva y turística de la Provincia.



Artesanías Neuquinas incrementó la presencia provincial y nacional, con más de 1.300 artesanos acompañados, nuevos productos y récord de ventas.



Fortalecimiento de gobiernos locales y zonas rurales



El Ministerio atendió 1.458 solicitudes de los 57 gobiernos locales, gestionó financiamiento por $70.000 millones y acompañó obras de infraestructura, vivienda y espacios comunitarios en toda la Provincia, especialmente en áreas rurales y comunidades mapuche.



El 60% fueron solicitudes de infraestructura y gastos de funcionamiento, mientras que el 12% fueron pedidos vinculados a la adquisición de bienes de capital. En menor medida, se realizaron solicitudes vinculadas a recursos humanos (9%), asistencia social (6%), eventos (6%), entre otros.



El objetivo estuvo orientado a incentivar la capacidad institucional y la autonomía de los gobiernos locales, promoviendo relaciones fructíferas entre el Poder Ejecutivo, las entidades municipales, y las comisiones de fomento.



Deporte, Cultura y Juventudes



La cartera impulsó programas masivos y federales:



Deporte: más de 50.000 personas participaron de actividades deportivas, formaciones, evaluaciones y competencias provinciales, nacionales e internacionales.



Cultura: se desarrollaron ciclos culturales, capacitación a artistas, protección del patrimonio y apoyo a la industria cultural, llegando a miles de neuquinos.



Juventudes: talleres de proyecto de vida, prevención, liderazgo comunitario y financiamiento de emprendimientos jóvenes alcanzaron a más de 3.000 jóvenes.



Gestión Ciudadana y Personas Mayores



Se consolidó una red de puntos de acceso ciudadano en toda la Provincia, con 193 jornadas de asesoramiento y trámites. Más de 4.600 personas mayores participaron en actividades de formación, prevención y recreación.



Género, Mujeres y Diversidad



La Secretaría de Género y sus subsecretarías desarrollaron una agenda integral:



Más de 2.500 personas capacitadas bajo Ley Micaela.



Programas de autonomía económica para mujeres, con más de 400 capacitaciones y líneas de financiamiento.



Red provincial de acompañamiento a violencias, fortalecimiento de Casas Integrales y espacios de asistencia.



Políticas de diversidad: más de 13.000 participantes en talleres y acompañamientos; becas trans; apoyos registrales, educativos y de salud.



Una gestión que fortalece el desarrollo humano en Neuquén



El Informe 2024-2025 refleja una política pública transversal, territorial y basada en derechos, que articula con gobiernos locales, instituciones, organizaciones sociales y el sector privado para impulsar oportunidades, reducir desigualdades y promover la participación ciudadana.



“En mi nuevo rol como senadora seguiré acompañando al gobernador Rolando Figueroa en el fortalecimiento del modelo neuquino de gestión de gobierno, que tiene como centralidad un Estado cercano, presente en cada rincón de la provincia, acompañando a las personas y fortaleciendo sus proyectos de vida”, concluyó Corroza.



