La Municipalidad de Neuquén avanza con la construcción del Parque Temático del Zorro en el sector del Parque Norte, en la zona del Balcón del Valle. Se trata de una de las próximas inauguraciones previstas para los primeros días de febrero. El nuevo espacio es uno de los 20 proyectados para este año, parte de la política municipal de recuperación y jerarquización del espacio público, con propuestas recreativas de gran escala pensadas para el uso cotidiano de vecinos y vecinas.

El director general de Proyectos y Espacios Verdes del municipio, Juan Martín González, explicó que el Parque del Zorro forma parte de una planificación más amplia. “Para el 2026 vamos a preparar 20 plazas más, con la misma lógica de los parques temáticos que venimos desarrollando”, señaló.

El Parque Temático del Zorro se emplazó cerca del flamante Balcón del Valle y del Cristo, dentro del Parque Norte. Tiene como elemento central un mangrullo de gran escala con una temática vinculada al entorno natural del lugar.

El juego principal, con forma de zorro, se complementó con equipamiento adicional y una alfombra continua de piso blando, diseñada para garantizar condiciones de seguridad durante el uso. El proyecto contempló un área de juegos de aproximadamente 650 metros cuadrados y se integró a una intervención más amplia del sector, reforzando el carácter recreativo y paisajístico.

González destacó que estos espacios acompañan el uso intensivo que vecinos y vecinas ya hacen del paseo. “La familia concurre a los lugares no solo los fines de semana, sino también durante la semana, durante muchas horas”, afirmó, al describir la apropiación cotidiana de los parques temáticos ya inaugurados y la respuesta de la comunidad frente a este tipo de propuestas.

La intervención incluye la instalación de un mangrullo principal con forma de zorro, de 10 metros de ancho por 6,5 metros de alto, acompañado por dos spinner, dos calesitas, una posta, tres sube y baja, una calesita integradora, dos pórticos de hamacas de cuatro posiciones con butacón integrador, un túnel y seis bolardos en forma de semiesferas. Todo el sector cuenta con piso de caucho diseñado para mayor seguridad y una intervención integral del espacio, que alcanza aproximadamente los 2.050 metros cuadrados, no solo en el área de juegos sino en todo el entorno del parque.

González remarcó que la intervención no se limitó únicamente al área de juegos, sino que “se hace una intervención en todo el espacio”, al enumerar trabajos vinculados a veredas, iluminación, equipamiento urbano y puesta en valor general del sector.

Esa intervención consolidó un corredor recreativo que se extiende desde la avenida Argentina hasta el mirador, con senderos, áreas de descanso y vistas panorámicas hacia la ciudad de Neuquén, Cipolletti y los ríos.

Desde el municipio indicaron que los trabajos se ejecutaron por etapas, con tareas de preparación del terreno, hormigonado y posterior colocación de los juegos. La planificación apuntó a que el parque estuviera finalizado e inaugurado antes del inicio de la Fiesta Nacional de la Confluencia, para garantizar que el nuevo espacio pudiera ser disfrutado plenamente por la comunidad.

Durante 2025 se inauguraron los primeros parques temáticos en distintos puntos de la ciudad. Entre ellos se habilitó el parque temático de La Trochita, en el Parque Central, en el sector de la pista de patinaje; el parque temático de Malvinas, ubicado en el Parque Central Este; el del fuerte medieval, desarrollado en el Parque Jaime de Nevares; y el parque del dinosaurio, instalado en la Plaza de Boca del barrio Unión de Mayo.

En paralelo al Parque del Zorro, el municipio avanza con otros parques temáticos que se encuentran en etapa de ejecución. En Parque Norte, en el sector ubicado detrás del observatorio, se desarrolla un parque con el mangrullo temático Cueva, con juegos de gran escala y pórticos de hamacas integradoras.

En el barrio Santa Genoveva, en la Plaza Las Américas, se lleva adelante una renovación completa del espacio con el parque “Refugio del Bosque”, que incluye un mangrullo temático con sectores para escalar y toboganes, posta saludable, veredas nuevas, baldosas antigolpes, hamacas, sube y baja, bancos y mesas para descanso.

Además, se trabaja de manera simultánea en la Plaza Ulloa, ubicada en el barrio Gran Neuquén Sur, en cercanías del hospital Heller, como parte del conjunto de nuevos parques temáticos en desarrollo.

El Parque del Zorro se presenta como uno de los primeros hitos del año dentro del esquema de nuevos parques temáticos, y como parte de una estrategia sostenida de inversión en espacios verdes, recreativos y accesibles, que buscan consolidar circuitos urbanos de encuentro y disfrute para vecinos y vecinas de Neuquén.