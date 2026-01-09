Unos 200 automóviles en infracción por utilizar aplicaciones para el transporte de pasajeros sin habilitar, particularmente Uber, fueron detectados en controles que realizó la Municipalidad de Neuquén.

El trabajo, que “se realizó de manera diaria, aleatoria y sorpresiva” produjo actuaciones que quedaron a disposición del Tribunal de Faltas. Las multas previstas para quienes presten servicios de transporte mediante aplicaciones no habilitadas oscilan entre los 2,5 y los 6 millones de pesos, en función de la gravedad de la falta y si hubo o no reiteración de la falta.

“No vamos a permitir de que nadie trabaje bajo ninguna aplicación que no esté regulada en la ciudad de Neuquén”, sostuvo el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa. El funcionario indicó que los controles se realizan “en forma permanente y estratégica, priorizando zonas de alta circulación y puntos habituales de operación de estas aplicaciones”.

De acuerdo con los datos brindados por Espinoza, desde la aprobación de la reglamentación se retuvieron más de 120 vehículos, y en el último mes, período en el que se reforzaron los controles, se sumaron unas 60 nuevas intervenciones.

El subsecretario remarcó que actualmente existe una aplicación autorizada para operar en la ciudad, Cabify, que ya cuenta con más de 300 vehículos registrados. Detalló que el 52% de esas unidades pertenece al sistema regulado de taxis y remises, tal como lo permite la ordenanza, y destacó que el funcionamiento del sistema habilitado muestra una dinámica positiva y en crecimiento.

También destacó que hay plataformas que no aceptan las reglas establecidas por el municipio y continúan operando de manera irregular. Mencionó a Uber como una de esas, y que los controles continuarán y se profundizarán en el tiempo.