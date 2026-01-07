Tras el incendio que afectó a la zona de Puerto Patriada, una familia denunció la desaparición de más de 12 kayaks y tablas pertenecientes al emprendimiento turístico Neyen, que habrían sido utilizados de manera solidaria para evacuar personas a través del lago durante la emergencia.

Según relataron los propietarios, la cadena que aseguraba las embarcaciones fue rota, presuntamente para facilitar la salida de vecinos en medio de la situación crítica. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero de los kayaks y las tablas, lo que motivó la difusión pública del pedido de colaboración.

Desde la familia aclararon que todos los kayaks tienen grabada la leyenda “NEYEN”, lo que permitiría su fácil identificación en caso de ser hallados. Además, señalaron que persisten las dificultades de comunicación en la localidad de El Hoyo, afectada por el incendio y sus consecuencias. El emprendimiento destacó que la utilización de las embarcaciones se dio en un contexto de solidaridad y emergencia, pero que ahora resulta fundamental recuperarlas para poder continuar con la actividad turística y recreativa que forma parte de la economía local.

Los kayaks, identificados con la inscripción “Neyen”, habrían sido utilizados de manera solidaria para trasladar vecinos durante la emergencia

Quienes hayan utilizado los kayaks o tengan información sobre dónde fueron dejados, pueden comunicarse al 3446 32-1156. “Se va a agradecer cualquier dato”, expresaron los responsables del emprendimiento, apelando a la colaboración de la comunidad y de quienes visitan la zona.

La denuncia se sumó a los múltiples efectos colaterales que dejó el incendio en Puerto Patriada, donde además de los daños ambientales y la evacuación de vecinos, se registran pérdidas materiales y dificultades en la conectividad. La situación refuerza la necesidad de coordinación entre organismos y vecinos para enfrentar emergencias de gran magnitud.