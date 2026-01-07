Un incendio de importantes dimensiones se registró en la tarde de este martes en el Vertedero Municipal de Bariloche, lo que activó un amplio operativo de emergencia coordinado entre el Municipio, Bomberos Voluntarios y otros organismos de respuesta. La densa columna de humo fue visible desde distintos barrios y generó preocupación en la comunidad.

El foco ígneo se habría iniciado en una de las celdas de disposición final de residuos y se propagó rápidamente debido a la acumulación de material combustible y a las condiciones ambientales. El operativo fue reforzado con la intervención de un avión hidrante, que realizó descargas de agua sobre el área afectada a pedido del Municipio, como apoyo a las tareas terrestres.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de Protección Civil y equipos municipales, que realizaron tareas de enfriamiento, remoción y compactación de residuos con topadoras, una metodología habitual para limitar el ingreso de oxígeno y reducir la intensidad del fuego en este tipo de siniestros.

Desde el Municipio se informó que no se registraron personas heridas ni daños en viviendas. Las autoridades monitorearon de manera permanente la evolución de la situación y la dirección del viento para prevenir riesgos adicionales.

Bomberos Voluntarios advirtieron que los incendios en basurales presentan una complejidad particular, ya que pueden mantenerse activos de forma subterránea y reactivarse incluso después de extinguidas las llamas visibles. Por este motivo, el área afectada continuó bajo vigilancia para prevenir posibles reinicios.

El subsecretario de Protección Civil, Carlos Madjinca, confirmó que los protocolos de emergencia se activaron de inmediato y que los equipos ya se encontraban desplegados en el lugar. “El operativo está en marcha y se continúa evaluando la situación”, señaló.

Por el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre el origen del fuego ni sobre la magnitud exacta del área afectada.