En la madrugada del sábado, personal de la Comisaría 7° de Cinco Saltos, junto a Tránsito Municipal y efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) Zona II, llevó adelante controles vehiculares preventivos en distintos puntos de la ciudad rionegrina.

Como resultado de los operativos, se procedió al secuestro de cuatro motocicletas por diversas irregularidades, además de la incautación de municiones y estupefacientes.

En primera instancia, se secuestraron dos motocicletas por alcoholemia positiva y una por falta de documentación. Asimismo, fue incautada una motocicleta de alta cilindrada que registraba pedido de secuestro vigente, solicitado por la Comisaría 1° de Neuquén.

Sus dos ocupantes fueron identificados y, tras un cacheo preventivo, se secuestraron municiones calibre 32 y envoltorios con sustancia vegetal, tomando intervención el Juzgado Federal y la Fiscalía de Cinco Saltos.

En otro hecho, se produjo una persecución policial en la que el conductor de una motocicleta colisionó a un empleado de la BMA, quien sufrió lesiones de consideración.

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue positivo, por lo que se procedió al secuestro del rodado y a la detención del sujeto, por disposición de la Fiscalía de turno, imputado por los delitos de lesiones graves culposas y atentado y resistencia a la autoridad.