La situación judicial de la exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, sumó un nuevo capítulo. El próximo jueves 5 de febrero, el juez de Garantías Juan Guaita encabezará una audiencia clave para definir si la Fiscalía debe devolver o no la camioneta Toyota SW4 que fue secuestrada en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El vehículo permanece retenido desde diciembre de 2024 en un predio de la Jefatura de Policía. Según sostiene la exfuncionaria, desde entonces no cuenta con un medio de movilidad y la camioneta se estaría deteriorando por las condiciones de guarda.

El abogado defensor de Ruiz, Alberto Balladini, aseguró que la fiscalía no tiene fundamentos legales para continuar con el secuestro del rodado y reclamó su restitución inmediata.

Sin embargo, el fiscal jefe Pablo Vignaroli argumentó que la camioneta constituye una prueba clave dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito y que, en caso de una eventual condena, podría ser rematada como parte del proceso judicial.

La solicitud de restitución ya había sido presentada en noviembre del año pasado, pero fue rechazada por el fiscal Juan Narváez, lo que derivó en la convocatoria a la audiencia judicial.

En su momento la Fiscalía señaló que la compra de la camioneta Toyota se realizó por un valor de $76.837.220, en junio de 2024, cuando el único ingreso declarado de Ruiz fue el salario que percibía por el cargo que ocupaba, siendo el primero, en enero de 2024, de $2.000.000; y el último, en noviembre, de casi $5.000.000. “Ese aumento es de gran magnitud, ya que no guarda correspondencia con los ingresos por su cargo ni por otra actividad”, sostuvo el fiscal del caso, Juan Narvaez.

Gloria Ruiz y su hermano Pablo.

Las acusaciones contra Gloria Ruiz

La exvicegobernadora fue destituida y enfrenta dos imputaciones. Por un lado, está acusada de presunta administración fraudulenta, a partir de contratos firmados durante su gestión y transferencias de fondos a la Casa de las Leyes, organismo que estaba dirigido por su hermano, Pablo Ruiz.

Según la causa, Ruiz designó a su hermano como coordinador en la Legislatura y se registraron transferencias por casi 30 millones de pesos, además de otras maniobras bajo investigación penal.

Por otro lado, pesa sobre ella una imputación por presunto enriquecimiento ilícito, ya que —según la fiscalía— no habría podido justificar el origen de los fondos utilizados para comprar la Toyota SW4 a pocos meses de haber asumido como vicegobernadora.

Cabe recordar que en octubre del año pasado el juez de Garantías de Neuquén, Lucas Yancarelli, dispuso el embargo de bienes inmuebles y cuentas bancarias de Ruiz por la suma de 120 millones de pesos. La medida, solicitada por la fiscalía, se enmarcaba en la investigación por la adquisición de la camioneta sin justificación del origen del dinero y la contratación directa de una agencia para spots publicitarios de la Legislatura.

En paralelo, durante el mes de febrero vencerá el plazo que tiene la Fiscalía de Delitos Económicos para concluir la investigación y solicitar la elevación a juicio de la causa. No obstante, existe la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal solicite una prórroga. La audiencia del 5 de febrero será clave.

Revés para la exvicegobernadora

En diciembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia resolvió que no corresponde a su competencia tramitar el amparo que promovió Gloria Ruiz contra su destitución como vicegobernadora de Neuquén. Por esto dispusieron que el caso se tramite en la Justicia provincial.

El máximo tribunal, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, coincidió con el dictamen de la procuradora adjunta Laura Monti y sostuvo que la controversia debe resolverse en el ámbito local, al involucrar la interpretación del derecho público provincial.