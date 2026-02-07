La primera noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia en Neuquén cerró con un operativo sanitario que registró 70 asistencias y una derivación al hospital, según informó la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo.

La dependencia, dirigida por Luciana Ortiz Luna, detalló que los equipos médicos desplegados en los seis puestos avanzados trabajaron de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad para garantizar atención inmediata ante cualquier eventualidad. La única derivación al hospital respondió a una situación de alto riesgo social que requirió intervención de otros organismos.

Ortiz Luna destacó que la presencia permanente de profesionales en el predio busca asegurar que la fiesta se viva en un marco de tranquilidad. “El objetivo es que todo sea una verdadera celebración, con respuesta inmediata y organizada”, indicó.

El operativo sanitario y de seguridad continúa desplegado en la Isla 132 durante esta segunda jornada de viernes, donde ya se observa un flujo de público superior al del día anterior. Según información oficial, las encuestas y relevamientos muestran que la cantidad de asistentes sigue creciendo, por lo que los equipos médicos y de prevención mantienen su presencia activa para garantizar que la Fiesta Nacional de la Confluencia se desarrolle en un marco seguro y ordenado.