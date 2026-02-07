Tras conocer los cambios de la grilla de esta segunda noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia, finalmente el dúo Roze se subió al escenario pasadas las 21, luego del gran show de Lauty Gram.

El público ya está encendido y hay una gran cantidad de gente principalmente en el sector preferencial, el cual está lleno alrededor de la nueva pasarela, llamada "diamante". Con el pasar de las horas la convocatoria irá aumentando por lo cual se recomienda llegar temprano.

La banda comenzó con temas tradicionales de la cumbia como la sesión con DJ Tao y sus hits más conocidos. El público está lleno principalmente de jovenes pero también adultos y familias disfrutando de la noche.

Los jovenes de 22 y 23 años, Rocco Gang y Treze YT (Rocco Canataro y Ezequiel Gutiérrez) se conocen desde chicos, ambos son porteños y actualmente ROZE son una de las bandas de cumbia que más crecieron en 2025.

Durante ese año se consagraron con temas como "Tu Jardín con Enanitos", que llegó a más de 142 millones de reproducciones, ingresando en los rankings de las principales playlist del mundo.

Desde la Isla 132, Prima Multimedios acompaña minuto a minuto el desarrollo de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, con una cobertura especial que incluye información en tiempo real, imágenes, videos y todo lo que deja cada show de uno de los eventos culturales más importantes del país.