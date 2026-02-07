Fórmula 1 podría volver a India con el Gran Premio en Buddh

La Fórmula Uno podría volver a competir en India en los próximos años. Tras más de una década de ausencia, el Circuito Internacional de Buddh reaparece como candidato para albergar nuevamente a la categoría, impulsado por gestiones recientes orientadas a viabilizar el regreso del Gran Premio al país.

El trazado fue sede del Gran Premio de India en tres ediciones consecutivas entre 2011 y 2013, un período dominado por Sebastian Vettel, quien se impuso en todas las carreras disputadas allí. Aunque existía un acuerdo vigente hasta 2015, la competencia fue retirada anticipadamente del calendario por conflictos fiscales vinculados al gobierno del estado de Uttar Pradesh.

Actualmente, el contexto aparece más favorable. Los responsables del circuito evalúan distintas alternativas para acelerar el proceso, entre ellas la posibilidad de ceder de manera temporal la gestión del autódromo a una empresa especializada en la organización de acontecimientos deportivos, con el objetivo de cumplir los requisitos operativos y comerciales que exige la Fórmula 1.

Según informó The Times of India, el ministro de Deportes Mansukh Mandaviya mantuvo reuniones recientes con funcionarios del sector y pidió intensificar los esfuerzos para lograr el retorno de la categoría. El respaldo gubernamental vuelve a encender las expectativas de los aficionados locales por ver nuevamente a la Fórmula 1 en suelo hindú.