Buscaban elementos relacionados a un robo y encontraron una gran cantidad de cocaína

Una investigación iniciada a partir de un robo denunciado semanas atrás permitió avanzar este viernes con allanamientos simultáneos en dos barrios de la ciudad de Centenario, donde se incautaron prendas de vestir vinculadas al hecho y una cantidad significativa de cocaína.

Las medidas se concretaron en domicilios de Villa Obrera y Vista Hermosa, a partir de una línea investigativa que buscaba identificar al presunto autor del episodio ocurrido durante el mes de enero. En uno de los inmuebles se encontraron elementos de indumentaria que coincidirían con los utilizados durante el robo denunciado.

Durante la inspección del segundo domicilio, el personal interviniente halló envoltorios con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 26 gramos, lo que abrió una nueva línea de análisis dentro del expediente. El material fue secuestrado para su incorporación a la causa.

En el mismo lugar, se detectó además una conexión eléctrica clandestina. Ante esta situación, se dio intervención al EPEN, que procedió a normalizar la instalación por razones de seguridad.

Las actuaciones se realizaron con conocimiento de la Fiscalía de Robos y Hurtos, que ahora evalúa el material reunido y las próximas medidas a seguir. La investigación continúa para determinar responsabilidades y el alcance de los elementos secuestrados en relación con el hecho original.