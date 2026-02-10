La neuquina Nahiara Díaz González hará este martes su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 que se están desarrollando en Italia, en la modalidad esquí de fondo, cumplió 22 años hace unos días y será su segunda cita olímpica ya que estuvo en Beijing 2022 donde fue 83º en Sprint y 96º en 10 kilómetros clásico.

La primera presentación de Díaz González será a las 05.15 (hora de argentina) junto a Agustina Groetzner, en la categoría esquí de fondo, clasificación Sprint Classic.

Nahiara Díaz González nació el 25 de enero de 2004 en Caviahue, un pueblo neuquino de aproximadamente 1200 habitantes ubicado en la cordillera de los Andes. La atleta comenzó a esquiar desde los seis años, aunque sin un enfoque competitivo, únicamente de forma recreativa con su familia. Fue a través de su escuela local que tuvo su primer contacto competitivo en una carrera de esquí de fondo. En una entrevista con Díaz habló de sus inicios: “Me gustó mucho la experiencia, así que decidí empezar a tomarlo un poco más en serio y a buscar ayuda para poder entrenar y mejorar mi condición”, cuenta.

Tras la decisión de dedicarse a la disciplina, Nahiara Díaz debutó profesionalmente en 2019, en un sprint libre de 5 kilòmetros libre en Cerro Catedral, donde terminó en el quinto lugar. Tan solo dos años y medio más tarde, Díaz estaba en la línea de salida de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

En su primera experiencia olímpica, Nahiara Díaz terminó 82° en el esprint estilo libre y 95° en esprint clásico de 10 km, Buenos resultados para una atleta que apenas estaba empezando su camino en el esquí de fondo.

En este ciclo olímpico, Díaz ha disputado dos Mundiales de esquí nórdico en categoría júnior (2022, 2024), uno en sub-23 (2025), y dos Campeonatos del Mundo de mayores (2023, 2025), sumando una experiencia muy valiosa de cara a sus segundos Juegos Olímpicos.

Nahiara Díaz comenzó esta temporada ganando tres medallas de oro y tres de plata en la Copa Sudamericana celebrada en Corralco. Posteriormente, se trasladó a Europa, donde ha competido los últimos meses para afinar su preparación de cara a Milano Cortina 2026.

A sus 22 años, Nahiara Díaz ha destacado en Copas Sudamericanas y Campeonatos Nacionales. Además, la argentina cuenta con experiencia en Mundiales y Juegos Olímpicos.

A continuación, los mejores resultados de la atleta argentina en el esquí de fondo:

Juegos Olímpicos de Invierno

83° en esprint estilo libre Beijing 2022

96° en esprint clásico de 10 km Beijing 2022

Campeonatos del Mundo

68° en final de esprint clásico Planica 2023

64° en final de esprint clásico Trondheim 2025

Copa Sudamericana

4 medallas de oro

3 medallas de plata

Campeonatos Nacionales

5 medallas de oro

Competiciones FIS

4 medallas de oro

1 medalla de plata

1 medalla de bronce

Copa Balcánica

1 medalla de bronce

Este es el calendario de pruebas donde Nahiara Díaz González tiene previsto competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, con los horarios para seguir la actividad de la esquiadora.

Martes, 10 de febrero, en horario de Argentina

05.15 Sprint clásico femenino. Clasificación

07.45 Sprint clásico femenino. Cuartos de final

08:45 Sprint clásico femenino. Semifinales

09.13 Sprint clásico femenino. Final

Jueves, 12 de febrero

09.00 10 kilómetros libres femeninos con salida a intervalos

Viernes, 18 de febrero

05.45 Sprint libre por equipos femeninos. Clasificación

07.45 Sprint libre por equipos femeninos. Final

La palabra de la neuquina en el programa Grito Sagrado que se emite en el Grupo Prima Multimedios, horas antes de su primera prueba en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia