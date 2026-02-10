Barracas Central se impuso 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata se enfrentaron en el Estadio Claudio Fabián Tapia, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, de esta manera "El Guapo" consiguió su primera victoria en el campeonato.

El Lobo manejó la pelota en el comienzo por medio de Ignacio "Nacho" Fernández. Sin embargo, el local se puso en ventaja a los 35 minutos luego de un tiro de esquina en el que tras dos rebotes, el rafaelino Kevin Jappert, de cabeza abrió el marcador.

En el complemento el elenco local amplió su ventaja. Fue a los 61 minutos, en un tiro libre en el que Iván Tapia amagó con tirar el centro, pero remató directo al arco y sorprendió a Nelson Insfrán.

Iván Tapia marcó el segundo gol del Guapo

El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua perdió en su debut ante River Plate por la mínima y, en las fechas siguientes, igualó sin goles frente a Aldosivi y empató 1 a 1 contra Deportivo Riestra. Aunque el Guapo logró avanzar en la Copa Argentina. Superó a Temperley en la tanda de penales por 4 a 3, tras un empate 2 a 2 en los noventa minutos. Este resultado le permitió al equipo acceder a la próxima ronda.

En la próxima fecha ambos jugarán el domingo. Gimnasia recibirá a Estudiantes en el clásico de La Plata, a partir de las 17. Mientras que Barracas visitará a Rosario Central, desde las 22.

Resumen de la victoria del Guapo