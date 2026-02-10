¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 09 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
TORNEO APERTURA 2026

Barracas Central ganó por primera vez en el campeonato

El Guapo se impuso por 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata con goles de Jappert y de Tapia de tiro libre, en condición de local 

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 21:03
PUBLICIDAD
Barracas Central ganó por primera vez en el 2026

Barracas Central se impuso 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata se enfrentaron en el Estadio Claudio Fabián Tapia, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, de esta manera "El Guapo" consiguió su primera victoria en el campeonato.

El Lobo manejó la pelota en el comienzo por medio de Ignacio "Nacho" Fernández. Sin embargo, el local se puso en ventaja a los 35 minutos luego de un tiro de esquina en el que tras dos rebotes, el rafaelino Kevin Jappert, de cabeza abrió el marcador.

En el complemento el elenco local amplió su ventaja. Fue a los 61 minutos, en un tiro libre en el que Iván Tapia amagó con tirar el centro, pero remató directo al arco y sorprendió a Nelson Insfrán.

Iván Tapia marcó el segundo gol del Guapo

El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua perdió en su debut ante River Plate por la mínima y, en las fechas siguientes, igualó sin goles frente a Aldosivi y empató 1 a 1 contra Deportivo Riestra. Aunque el Guapo logró avanzar en la Copa Argentina. Superó a Temperley en la tanda de penales por 4 a 3, tras un empate 2 a 2 en los noventa minutos. Este resultado le permitió al equipo acceder a la próxima ronda. 

En la próxima fecha ambos jugarán el domingo. Gimnasia recibirá a Estudiantes en el clásico de La Plata, a partir de las 17. Mientras que Barracas visitará a Rosario Central, desde las 22.

Resumen de la victoria del Guapo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD