En el comienzo de la segunda semana de la pretemporada que se cumple en el predio Don Pedro en el paraje Ferri de Cipolletti, se se conoció un nuevo refuerzo que llegará al plantel profesional de fútbol del Deportivo Rincón, el único equipo de la provincia de Neuquén, que participa de una categoría profesional, que se sigue preparando para su participación en el Torneo Federal A 2026, su principal objetivo de este año, más allá que también jugará la Copa Argentina, donde el viernes 20 de marzo se cruzará en estadio y horario a confirmar con San Lorenzo de Almagro.

En las últimas horas se confirmó la llegada del delantero formoseño, Cristián Ariel Estigarribia, nativo el El Colorado, cumplirá 34 años el 16 de mayo (nativo de 1992), su peso ideal 84/85 kilos y una altura de 1,81 metros. En sus estadísticas, jugó 113 partidos y convirtió 25 goles en 3 categorías de Argentina (Torneo Federal A, Torneo Federal B y Torneo Regional Federal Amateur).

Militó en varios clubes de su provincia, Laguna Blanca de la localidad homónima, Juventud de Laguna Naick Neck, Defensores y Sol de América de la capital provincial, Bartolomé Mitre de Posadas en Misiones, y los dos últimos años estuvo en los equipos mendocinos de Gutiérrez SC y Pacífico de Alvear.

Así presentó Deportivo Rincón en redes sociales a su nueva incorporación

Los entrenamientos técnicos, tácticos, estratégicos y futbolísticos los comanda Pablo Castro como entrenador y director técnico y principales colaboradores son, como ayudantes técnicos y asistentes, Maximiliano Fernández, Pablo Lucero y Marcelo Rucci, los preparadores físicos, el retornado Marcos Catalini, que ya estuvo en los dos últimos años junto a Alejandro Juan Abaurre y que volvió por sus enormes cualidades profesionales y personales y Jorge Orellano, como entrenador de arqueros, continuará Pedro Recarey, analista de video, Rodrigo Medina, los utileros serán, Pablo Rodríguez y Nahuel Soriano y Ramiro Moraga, oficiará de kinesiólogo.

Los jugadores que realizan los entrenamientos de cara a una dura temporada que se avecina son, los arqueros, Alejandro Sánchez y Jonathan Criado, los defensores, Rodrigo Herrera, Jonathan Chacón, Juan Albertinazzi, Nicolás Di Bello, Matías Carreras, Edgardo Díaz, Ezequiel Carlos Ávila y Cristián Correa; los volantes, Daniel Carrasco, Rodrigo Montes, Axel Oyola, Juan Ignacio Achetoni, Héctor Rueda, Facundo Miguel, el juvenil Marcos Moya, y el colombiano Jair Julio Blanco. En tanto, los delanteros, son Matías Domínguez, Jorge Rossi, Fernando Inda, el colombiano Cristian Stiven Cangá Vargas, a los que se sumará ahora el formoseño Cristián Ariel Estigarribia.