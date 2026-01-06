Un cierre que no marca un final, sino un nuevo comienzo

La ciudad de Neuquén atraviesa jornadas intensas, con actividades que se encadenan y sostienen un clima festivo que no se detiene. El cierre de la Capital Navideña marca el final de una etapa, pero también el inicio de otra que promete seguir convocando a miles de personas.

“Este miércoles hay diferentes actividades para el cierre de Capital Navideña que arrancó el 8 de diciembre, nos ha ido muy bien, más de 200 mil personas pasaron por el arbolito”, destacó en diálogo con la AM550 la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, al repasar el impacto de la propuesta que transformó el centro de la ciudad durante semanas.

Eventos, turismo y una ciudad que se activa

El balance que hacen desde el Ejecutivo municipal no se limita a lo cultural. Las actividades tuvieron un efecto directo en la economía local y en el perfil turístico que Neuquén busca consolidar.

“Fue excelente y además fue motor económico porque se sumó el sector gastronómico y hotelero de la ciudad, tuvimos fines de semana con ocupación por encima del 55%”, señaló Pasqualini, al referirse a los eventos que acompañaron la propuesta navideña y convocaron a visitantes de localidades cercanas.

El verano toma la posta y la Confluencia ya asoma

Con el cierre de una agenda, otra comienza de inmediato. La ciudad entra de lleno en el verano cultural y en una secuencia de propuestas que desembocan en uno de los eventos más esperados del año.

“Hoy cerramos Capital Navideña y arranca el Verano Cultural, además, ya estamos en la previa de la Fiesta de la Confluencia”, afirmó la funcionaria, dejando en claro que la planificación no se detiene y que el calendario sigue cargado de actividades.

Fechas, artistas y un anuncio que genera intriga

La expectativa crece especialmente alrededor de la Fiesta de la Confluencia. Según confirmó Pasqualini, las definiciones comenzarán a conocerse en las próximas horas.

“Mañana se van a conocer los artistas de la Fiesta de la Confluencia distribuidos por los cuatro días”, adelantó.

Pero no fue lo único:

“La semana que viene vamos a dar a conocer otra novedad”, agregó, abriendo el juego a especulaciones y entusiasmo.

En ese contexto, dejó una frase que no pasó inadvertida:

“La sorpresa tiene que ver con una activación y puede haber algún artista más”, deslizó, sin dar más detalles.

Una fiesta que se construye con participación

Desde el municipio remarcan que cada edición implica un desafío mayor. La respuesta del público obliga a pensar cada propuesta con una mirada de mejora constante.

“Esto es un desafío permanente, estamos todo el tiempo mejorando cada propuesta porque sabemos que está atrás la ciudadanía participando, disfrutando, involucrándose”, sostuvo Pasqualini, al explicar el enfoque con el que se piensa la Fiesta de la Confluencia y el resto de los eventos masivos.

La ciudad como escenario principal

El verano neuquino encuentra en el espacio público uno de sus grandes protagonistas. El paseo costero, las colonias de vacaciones y las actividades culturales consolidan una dinámica que se repite todos los días.

“El paseo costero tiene un rol protagónico. Las familias disfrutan del paseo de lunes a lunes”, resumió la funcionaria.

Mientras se acercan los anuncios oficiales y crece la expectativa, Neuquén entra en días clave. La Fiesta de la Confluencia vuelve a instalarse en el centro de la escena y, esta vez, con la promesa de algo más que todavía no se dijo.