El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, anunció una primicia vinculada al desarrollo turístico y urbano de la capital provincial: la creación de un sistema de telecabina que conectará con la Confluencia de los ríos Neuquén y Limay. El anuncio lo realizó este sábado en el programa Los sábados son de la AM, que conduce Pancho Casado por AM550.

Según explicó el jefe comunal, el proyecto contempla la instalación de un medio de elevación aérea que permitirá recorrer de manera panorámica la zona de la Confluencia, con el objetivo de potenciar el turismo y poner en valor el paisaje natural de la ciudad. La iniciativa incluye una inversión en la península Hiroki y prevé la construcción de un mirador triple, desde donde se podrán observar los ríos Neuquén, Limay y Negro.

“Estamos avanzando rápidamente en un proyecto que será presentado en los próximos días. Creemos que podría darse a conocer en los primeros días de enero”, señaló Gaido. La telecabina, detalló, tendrá un recorrido estimado de entre 1.500 y 1.700 metros, distancia que será definida una vez concluido el desarrollo técnico del proyecto.

El intendente remarcó que se trata de una obra inédita para la ciudad y comparable con experiencias similares en otras provincias. “Va a ser un medio de elevación que hoy solamente tiene Salta, y nosotros vamos a hacer uno mucho mejor. Como neuquinos, siempre que nos proponemos algo, buscamos hacerlo mejor”, afirmó.

Finalmente, Gaido subrayó el cambio de perfil que atraviesa Neuquén capital. “Antes se hablaba de una ciudad de paso, hoy estamos hablando de una ciudad turística”, sostuvo, y aseguró que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia integral para consolidar a Neuquén como un destino atractivo a nivel regional y nacional.