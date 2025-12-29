El Mercado Concentrador volvió a abrir sus puertas este lunes luego del incendio que afectó parte de sus instalaciones la semana pasada. Según confirmó su titular, Diego Molina, el siniestro se habría originado por un descuido humano mientras se quemaban hojas dentro de un recipiente, en un contexto climático adverso marcado por fuertes vientos.

“Aparentemente fue un descuido de la gente de un puesto que estaba quemando hojas dentro de un tacho. Le tiraron agua, pero se fueron, y con el viento que hubo ese viernes se revolvieron las hojas y se reavivó el fuego”, explicó Molina en declaraciones a La Mañana es de la Primera por AM550 aunque aclaró que aún se aguardan los informes finales de peritaje.

El fuego comenzó en el exterior de la nave, en un sector donde había pallets y cajones utilizados a diario para el traslado de mercadería, y rápidamente se propagó hacia el interior debido a la gran cantidad de material combustible. “El incendio se encadenó primero afuera y después tomó hacia adentro, provocando daños parciales en varios puestos y otros más graves”, detalló.

Entre las pérdidas más importantes se encuentran una cámara de frío con mercadería, un autoelevador y una oficina, además de daños menores en otros sectores. Pese a esto, Molina destacó que todos los puestos están operativos, incluso aquellos que sufrieron consecuencias directas por el fuego.

“Estuvimos todo el fin de semana trabajando para hoy abrir con normalidad. Todos los puestos están activos”, aseguró. Durante las primeras horas del día hubo algunas complicaciones por la falta de iluminación en la playa externa, ya que por esa zona pasan caños de gas, agua y tendidos eléctricos que aún no pudieron normalizarse por completo.

El titular del mercado también valoró el rápido accionar de los equipos de emergencia. “Agradecemos profundamente a los bomberos de la provincia, a los voluntarios y a las empresas del Parque Industrial que colaboraron con cisternas para reponer agua a las autobombas”, subrayó.

En cuanto a las personas afectadas, Molina remarcó que no hubo heridos de gravedad. Solo se registró un trabajador que logró salir a tiempo del lugar, una persona que perdió su vehículo y el dueño de un puesto que sufrió un golpe en las costillas tras una caída cuando intentaba apagar un foco residual de fuego.

“Por suerte fue una desgracia con suerte: solo daños materiales, que de una u otra manera se van a responder”, expresó. Tanto el Mercado Concentrador como las empresas afectadas cuentan con seguros, y desde hoy comenzaron las gestiones para evaluar las pérdidas y avanzar con la recuperación total.

Finalmente, Molina reflexionó sobre lo ocurrido: “El descuido de algunos genera un daño enorme en otros, pero aprendimos una lección más. Fue un fin de año complicado, pero vamos a salir adelante”.