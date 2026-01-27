Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que 37 personas expulsadas desde México quedaron bajo custodia federal estadounidense. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., se trata de la mayor transferencia de fugitivos realizada por México en el marco de su Ley de Seguridad Nacional hacia territorio norteamericano.

Entre los nombres confirmados por Washington figura el de un hombre oriundo de Roca, provincia de Río Negro, Argentina, quien ahora será procesado por la justicia federal en los Estados Unidos.

Quién es el argentino bajo custodia

El hombre identificado es Manuel Ignacio Correa, de 44 años, también mencionado con el alias “El Argentino”. Las autoridades estadounidenses confirmaron que fue trasladado al Distrito Este de Kentucky, donde afrontará un proceso federal.

Correa residía en la Ciudad de México, en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc, y según registros provinciales, figuraba como socio de la empresa Servicios Ejecutivos del Sur Sociedad por Acciones Simplificada, constituida en Río Negro en julio de 2019.

Cargos federales sin detalles públicos

Hasta el momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no publicó un desglose público de los cargos específicos que enfrenta Correa. La información oficial indica que el proceso judicial se seguirá en territorio estadounidense y que podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión en caso de ser declarado culpable.

El alcance de la operación

Las 37 personas entregadas por México estaban reclamadas por distintas causas federales en los Estados Unidos. El traslado representa la cooperación más amplia bajo la Ley de Seguridad Nacional hasta la fecha, según el comunicado oficial de Washington.

Las autoridades federales estadounidenses enfatizaron que esta acción forma parte de esfuerzos continuos para capturar y procesar a quienes están acusados de delitos en su territorio.