En el marco del balance de los operativos sanitarios y de seguridad desplegados durante las fiestas de fin de año, la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, destacó especialmente un rescate náutico de alta complejidad realizado en El Chocón, que mantuvo en vilo a los equipos de emergencia durante varias horas de la madrugada.

El operativo se extendió hasta las 3 de la mañana y fue encabezado por personal de la Prefectura Naval Argentina, a quienes la funcionaria calificó como “los héroes de la noche”, al resaltar el riesgo y el profesionalismo con el que actuaron.

Según explicó Ortiz Luna, la intervención se originó cuando seis personas quedaron varadas en una embarcación, luego de salir a navegar sin haber tenido en cuenta el pronóstico de fuertes vientos que afectaba a la zona. Las condiciones meteorológicas empeoraron con el correr de las horas, lo que impidió el regreso de la embarcación.

“Las olas eran muy peligrosas. Fue un rescate complejo y riesgoso, tanto para quienes estaban varados como para el personal que fue a buscarlos”, señaló la secretaria en declaraciones al programa La primera mañana por AM550, al dar cuenta de la magnitud del operativo y del peligro que implicaba la navegación nocturna en esas condiciones.

El procedimiento demandó un importante despliegue de recursos y personal especializado, que debió maniobrar en un escenario de fuerte oleaje y baja visibilidad, priorizando en todo momento la seguridad de las personas afectadas y de los rescatistas. Finalmente, las seis personas fueron evacuadas con éxito y sin ningún tipo de lesiones, un resultado que fue valorado de manera positiva por las autoridades provinciales.

Más allá del desenlace favorable, Ortiz Luna aprovechó la ocasión para reiterar un llamado a la responsabilidad, especialmente en temporada estival, cuando se incrementa la presencia de personas en lagos, ríos y embalses de la provincia. En ese sentido, insistió en la importancia de respetar las normas de navegación, contar con el equipamiento adecuado y, fundamentalmente, consultar las alertas y previsiones meteorológicas antes de salir al agua.