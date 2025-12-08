Un verano con más gente y más intervenciones

La temporada llegó con un flujo récord de visitantes en los balnearios neuquinos. Según datos del Sindicato de Guardavidas, ya se registraron alrededor de 37 rescates, una cifra que encendió las alertas por la cantidad de operativos concentrados en pocos días.

El secretario general del gremio, Ariel Tarifeño, indicó que durante el último fin de semana se estimó la presencia de 80 mil personas en las zonas de costa de Neuquén capital y Plottier. En ese contexto, el movimiento constante y el desconocimiento de las áreas peligrosas explican buena parte de las intervenciones.

Los sectores que más preocupan

Muchos de los rescates ocurren cuando quienes llegan por primera vez al río ingresan en sectores con corrientes profundas o desniveles bruscos. Tarifeño señaló que, ante esa situación, los guardavidas deben acercarse, alertar y explicar cuáles son los puntos de mayor riesgo para evitar emergencias.

El trabajo preventivo se intensifica en días de altas temperaturas, cuando las familias ocupan espacios no habilitados o buscan zonas más aisladas, donde la vigilancia es limitada.

Plottier sumó nuevos puntos de cobertura

Este año se incorporaron dos áreas bajo servicio de guardavidas en Plottier: La Herradura y el sector frente al barrio Náutico.

En ambos lugares ya hubo rescates recientes, incluida una intervención realizada ayer.

La ampliación del operativo busca reforzar la seguridad en sectores que cada año atraen más visitantes.

Prevención constante para evitar tragedias

Desde el sindicato remarcan que el eje del trabajo diario está en la prevención. Piden a quienes visiten el río que sigan las indicaciones del personal, eviten ingresar en zonas no habilitadas y estén atentos a los cambios de corriente.

Las autoridades advierten que, con el crecimiento de la afluencia en los balnearios, la responsabilidad individual resulta clave para reducir intervenciones y evitar situaciones de riesgo.