El silencio de la montaña en Queñi se quebró con un llamado de alerta. Del otro lado de la radio, la voz advertía sobre una persona mayor, de 80 años, que había sufrido una caída, con golpes en el brazo y la cabeza, y antecedentes de hipertensión y diabetes. La información llegó al radioperador del Parque Nacional Lanín y puso en marcha un operativo que, una vez más, mostró la importancia de la respuesta rápida en áreas de difícil acceso.

La persona no estaba sola. Se encontraba acompañada por familiares y fue uno de ellos quien, tras dimensionar la situación, se acercó hasta la seccional para dar aviso a un Guardaparque Nacional, que activó de inmediato el protocolo de rescate.

Minutos después, una cuadrilla integrada por cinco rescatistas del ICE Sur se dirigió al lugar. En terreno, realizaron la evaluación inicial del estado de la víctima y definieron la evacuación mediante camilla canasto, una maniobra compleja que exige precisión, coordinación y conocimiento del terreno.

Mientras el operativo avanzaba, Prefectura Naval y el SIEN permanecieron en estado de apresto, preparados ante cualquier eventual complicación. Sin embargo, tras la valoración médica realizada en el sitio, las asistencias externas fueron desactivadas: el estado de la persona se mantuvo estable.

Ya entrada la noche, el rescate concluyó con el traslado de la persona por parte de sus familiares, bajo custodia del personal del ICE Sur, cerrando un operativo que se desarrolló sin sobresaltos mayores, pero que volvió a dejar en evidencia los riesgos que implica transitar la montaña sin la preparación adecuada.

Recomendaciones

Desde el Parque Nacional Lanín aprovecharon la ocasión para reforzar una serie de recomendaciones clave para quienes planifican actividades al aire libre: realizar el registro de trekking obligatorio al menos 48 horas antes, elegir senderos acordes a la experiencia y el estado físico, no salir solo, consultar el pronóstico meteorológico y llevar siempre abrigo extra, incluso en verano.

Además, recordaron que está prohibido hacer fuego fuera de campings organizados, que se deben retirar todos los residuos, y que el ingreso con mascotas y el uso de drones no están permitidos dentro del área protegida.

En la montaña, cada decisión cuenta. Y cuando algo falla, detrás de cada rescate hay equipos que responden, incluso cuando cae la noche.