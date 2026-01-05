Un joven de 27 años se encuentra en estado crítico luego de recibir una puñalada en el pecho que le provocó una grave lesión. Tras el ataque, que ocurrió en la madrugada de este domingo, fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. De acuerdo con los primeros testimonios recabados por la policía, el agresor persiguió a la víctima hasta que logró alcanzarla y herirla con un elemento punzocortante, provocando una lesión en el pecho, debajo de la tetilla. El joven intentó refugiarse en viviendas cercanas, pero se desplomó y fue asistido por vecinos que alertaron a los servicios de emergencia.

El personal médico informó que el paciente continúa bajo cuidados intensivos, mientras se realizan intervenciones para estabilizarlo. La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la identidad del responsable. No se descartó ninguna hipótesis.

La Comisaría 28 tomó intervención inmediata en el caso y desplegó un operativo para tratar de ubicar al agresor, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque y avanzar en la investigación. Hasta el momento, el motivo de la agresión no ha sido confirmado oficialmente, aunque las primeras estimaciones apuntan a que podría tratarse de un ajuste de cuentas, hipótesis que se encuentra bajo análisis de la Fiscalía.

En el lugar del hecho se procedió al secuestro de un cuchillo tipo Tramontina, presuntamente utilizado en la agresión, junto con prendas de vestir que presentaban manchas hemáticas, las cuales serán sometidas a pericias para determinar su vinculación con el episodio. Además, se tomaron declaraciones a testigos presenciales y vecinos de la zona, quienes aportaron datos relevantes para la reconstrucción de lo ocurrido.

Paralelamente, se inició el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en el sector, tanto públicas como privadas, con el fin de obtener imágenes que permitan establecer la secuencia de los hechos y la posible ruta de escape del atacante. Estas medidas forman parte de un procedimiento integral que busca reunir pruebas sólidas y avanzar en la identificación del responsable.

La investigación continúa bajo la coordinación de la Fiscalía, que trabaja en conjunto con la Policía de Río Negro para determinar con precisión el contexto en el que se produjo la agresión y definir las responsabilidades correspondientes.