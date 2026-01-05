La tragedia en la que murieron cuatro roquenses en Chajarí, Entre Ríos, sumó un dato que profundiza el dolor. La Justicia confirmó las identidades de las víctimas calcinadas tras el violento choque, vuelco e incendio del vehículo en el que viajaban. Se trata de tres jóvenes de 30, 20 y 17 años y una mujer adulta de 44, mientras que la única sobreviviente, una adolescente de 17 años, permanece internada en grave estado en Paraná.

El siniestro se produjo alrededor de la 1:15 de la madrugada, sobre el Acceso Norte a la ciudad de Chajarí, cuando una Volkswagen Suran terminó completamente destruida por el impacto y el fuego. Al llegar al lugar, personal de Bomberos Voluntarios logró sofocar el incendio y confirmó una escena devastadora: cuatro cuerpos calcinados en el interior del vehículo. Mientras que la única sobrevivientes ya estaba fuera del vehículo.

Con el correr de las horas, las víctimas fatales fueron oficialmente identificadas. Murieron David Techeira, de 30 años; Nora del Carmen Techeira, de 44; Gabriela Liz Martínez, de 20 años y Omaira Ruth Martínez, de 17 años. Todas las personas tenían domicilio en General Roca.

Los investigadores establecieron que el auto siguió derecho en el desvío, transitó unos pocos metros y golpeó contra una alcantarilla, luego volcó y se prendió fuego

En tanto, se confirmó que la única sobreviviente del infierno fue Astrid Raquel Martínez, una adolescente de 17 años, quien logró salir del vehículo antes de que el fuego lo consumiera por completo. Inicialmente fue trasladada al Hospital Santa Rosa de Chajarí y, debido a la gravedad de las heridas, luego fue derivada al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece internada bajo estricta atención médica.

El auto se prendió fuego luego de volcar contra un guardrrail, las cuatro víctimas quedaron atrapadas en el interior

Un dato estremecedor terminó de darle dimensión humana a la tragedia. De acuerdo a la información recabada, Astrid, la única sobreviviente de la tragedia, es melliza de Omaira Ruth Martínez, una de las jóvenes fallecidas, lo que se presume por la misma edad y la numeración consecutiva de los DNI. Un detalle doloroso que convierte el siniestro en una historia aún más desgarradora.

Finalmente, desde la Justicia entrerriana se informó que las autopsias serán realizadas este lunes por la tarde, mientras continúan las actuaciones judiciales para cerrar definitivamente la causa.

