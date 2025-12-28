El gobernador del Neuquén, Rolando Figueroa anunció que el Gobierno nacional comenzará a cancelar la deuda que tiene con la Provincia por la armonización de la caja previsional del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Indicó que habrá una auditoría en enero, para determinar el monto final.



Figueroa indicó en declaraciones radiales que “hay una deuda histórica que la Provincia siempre tuvo que suplir con fondos propios, por deudas que tenía la Nación con el Instituto” y aseguró que “hoy estamos superando esa situación. Nosotros reclamamos una deuda de alrededor de $238.000 millones”.



Por ese motivo adelantó que “el Gobierno nacional se comprometió a auditar esa deuda durante enero y, una vez determinado el monto, comenzar a cancelarla”. “Neuquén no le debe a la Nación, la Nación le debe a Neuquén”, sostuvo.



Por otro lado, el Gobernador destacó las medidas que ha tomado el Ejecutivo provincial para ordenar el ISSN, y aseguró: “Hemos revertido el desfasaje que tenía el Instituto. En estos dos años ha mejorado y tiene que seguir mejorando, pero hoy tenemos un instituto mejorado”.



Enumeró que “hemos mejorado el pago a los jubilados. Antes cobraban primero los empleados y después los jubilados; ahora se cobra el mismo día”, y también se refirió a las prestaciones médicas, donde explicó que los prestadores cobran “mucho más rápido”.



Concluyó que en la actualidad “existe una muy buena administración por parte de Mariane Bartusch, a quien conozco hace muchos años y sé cómo administra. Por eso lo tenemos que seguir cuidando”.



