Dos adultos y un menor quedaron a la deriva en el brazo mayor del río Limay en Neuquén Capital, luego que la canoa en la que navegaban se diera vuelta. El episodio ocurrió el sábado pasado en la zona de la Isla 132 y obligó a desplegar un operativo de rescate coordinado desde el sistema de Balnearios.

La emergencia fue detectada y se activó la asistencia con dos guardavidas que salieron en canoa desde el balneario Albino Cotro. Ellos lograron llegar hasta las personas que luchaban contra la fuerza del agua para mantenerse a flote. Finalmente, un equipo náutico completó el operativo de rescate luego de lograr subirlos a un bote. Según se informó, los tres fueron puestos a resguardo y no presentaban lesiones de gravedad.

Advierten que estos incidentes son frecuentes por las correntadas

Desde el servicio de guardavidas remarcaron que este tipo de incidentes no es aislado. En distintos sectores del río se generan fuertes correntadas y remolinos que pueden sorprender incluso a quienes conocen la zona. Muchas personas ingresan al agua sin advertir esos riesgos.

Por eso, insistieron en la importancia de avisar siempre en el puesto de guardavidas cuál será el recorrido antes de salir a navegar. De esa manera, el personal puede brindar indicaciones precisas según el estado del río.

También recordaron que el uso de chalecos salvavidas es fundamental para prevenir accidentes y evitar situaciones que, en cuestión de segundos, pueden transformarse en una emergencia.