La Policía de Neuquén emitió una Alerta Nati para dar con el paradero de una menor de 14 años desaparecida en Villa La Angostura. Se llama Martina Nahiara Mellado y están pidiendo la ubicación y retención de la adolescente. La búsqueda fue activada este lunes.

El caso está bajo la intervención de la Fiscalía IV de Villa La Angostura ya que la joven es de allá.

Como características físicas describieron que Martina es delgada, mide 1.60 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y cabello negro. Además agregaron que su vestimenta al momento de ausentarse era toda gris.

La Policía pide que ante cualquier dato relevante sobre su paradero se comuniquen al número de la Comisaría 28 que participa de la búsqueda, al número 2944494121.