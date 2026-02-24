Rolando Figueroa inauguró una nueva escuela en Senillosa después de 45 años

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa continúa recorriendo el interior de la Provincia y deja a su paso inauguradas escuelas públicas de cara al comienzo del ciclo lectivo 2026, el cual se dará este miércoles 25 de febrero.



Tal como hizo ayer en Centenario, esta mañana arribó a Senillosa e inauguró la escuela primaria número 369. Se trata de la primera de esas características después de 45 años. Además, el mandatario patagónico confirmó que está en proceso de licitación la escuela número 267 de Arroyito.



En una publicación que realizó en su cuenta de X, Figueroa expresó: “Después de más de 45 años, inauguramos una nueva escuela primaria en Senillosa. La Escuela 369 es un paso histórico que genera más oportunidades para nuestros estudiantes”.



Y añadió: “Además, avanzamos con la licitación de la escuela 267 de Arroyito, porque este Neuquén lo construimos entre todos, con la educación como prioridad”.



Del acto participaron además la ministra de Educación, Soledad Martínez; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el intendente de la ciudad, Lucas Páez; la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi; entre otros funcionarios.



La titular de la cartera educativa comentó que combinando las matrículas de “las dos escuelas primarias de Senillosa cobijan a 1.200 estudiantes, con lo cual esta obra representa un nuevo paradigma en infraestructura porque no venimos a levantar tráileres, sino que presentamos un edificio con las mejores condiciones”.



La escuela 369 “va a descomprimir la matrícula de las dos escuelas primarias y nos va a permitir recoger la matrícula de nuevos niños de una comunidad que crece”, manifestó Martínez.



En materia educativa, la ministra destacó “la promoción de las Becas Gregorio Álvarez, el aumento de las partidas presupuestarias, la garantía del transporte, la infraestructura educativa, la garantía salarial con el compromiso que ratificamos este año de seguir abonando el FONID con recursos propios”.



Por su parte, el intendente hizo un repaso retrospectivo por los 45 años de atraso en obras educativas y preguntó: “¿Dónde estuvo la mirada del Estado?, ¿dónde estuvo la mirada de los dirigentes que no ejecutaron una obra fundamental como una escuela? Esta obra marca un antes y un después en Senillosa”.



El jefe comunal subrayó la continuidad de obras en la localidad y subrayó “la licitación realizada la semana pasada para construir una escuela en Arroyito. La educación para nosotros es una prioridad, porque es el refugio de los sueños, el segundo hogar de muchos niños y jóvenes y una herramienta para construir una sociedad mucho más justa”.



